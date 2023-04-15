قال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ اليوم السبت إن الجيش يتابع عن كثب الوضع في السودان، وينسق مع السلطات السودانية المعنية لضمان تأمين القوات المصرية.

وجاء في البيان "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية، وفى إطار وجود قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان، جارى التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية".

وقد بثت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت إنها لأسر مجموعة من الجيش السوداني، إضافة إلى عدد من الجنود والضباط من الجنسية المصرية في مطار مروي، في أعقاب الاشتباكات بين القوة شبه العسكرية والجيش السوداني.

كما يظهر الفيديو شخصا يعرف نفسه بأنه ضابط مصري من الموقوفين لدى قوات الدعم السريع.