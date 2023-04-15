أعلنت السفارة الفنلندية في موسكو، الجمعة، تسلمها 3 رسائل وصلت مبنى البعثة الدبلوماسية، احتوت إحداها على مسحوق، وتواصلت السفارة مع وزارة الخارجية الروسية بشأنها.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة في تعليقها على الحادثة إن سفارة فنلندا في موسكو تلقت بالفعل رسالة تحتوي على مسحوق غير معروف وأبلغت السلطات الروسية بالأمر.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وهلسنكي بشدة منذ انضمام فنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي في 4 أبريل/نيسان الجاري، لتصبح العضو الحادي والثلاثين في الحلف العسكري. وتشترك فنلندا في حدود برية طويلة مع روسيا.

وقالت زاخاروفا إن السفارة أبلغت وزارة الخارجية الروسية بأنها تلقت 3 رسائل الخميس، تحتوي واحدة منها على الأقل على مسحوق.

وأضافت "يمكننا تأكيد توجيه سفارة فنلندا نداء إلى وزارة الخارجية الروسية يفيد بتسليم 3 مظاريف متطابقة موجهة للملحق العسكري ومعاونيه في 13 أبريل/نيسان إلى صندوق بريد البعثة الدبلوماسية.. وسيتم إبلاغ سفارة فنلندا بنتائج التحقيق".

وأنهى قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي 7 عقود من عدم الانحياز الإستراتيجي الذي بدأ بعد صد البلاد لمحاولة غزو سوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية. وفي فترة ما بعد الحرب، اختارت هلسنكي الحفاظ على علاقات ودية مع موسكو.

لكن حرب أوكرانيا المستمرة منذ فبراير/شباط 2022 دفع الفنلنديين إلى السعي لتحقيق الأمن بموجب اتفاق الدفاع الجماعي لحلف الأطلسي الذي ينص على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على جميع الدول الأعضاء.