حميدتي للجزيرة: البرهان ينفذ مؤامرة لأنصار البشير

اتهم قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بتنفيذ مؤامرة لأنصار الرئيس المخلوع عمر البشير، وقال إن قصر الضيافة والقصر الجمهوري والقيادة العامة للجيش وجميع المطارات تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وتشهد العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع، حيث أغلق الجيش الجسور والطرق المؤدية للقصر الرئاسي وسط الخرطوم بالمدرعات الثقيلة، كما نشر مدافع ومركبات مدرعة في مدينة أم درمان.

وقال حميدتي في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر إن قواته حيدت كل الطائرات التي يعتمد عليها البرهان الذي وصفه بأنه "مجرم وكاذب وسيدمر السودان، وسنسلمه وأعوانه إلى العدالة".

وأضاف أن قوات الدعم السريع ليس لديها عداء مع الجيش "لم نهاجم أحدا، وقتالنا رد فعل على حصارنا والاعتداء علينا، وفوجئنا اليوم بقوات كبيرة حاصرت قواتنا في أرض المعسكرات، وأمورنا جيدة جدا ونسيطر على جميع المقرات".

وأعرب حميدتي عن أسفه "للقتال مع أبناء شعبنا لكن المجرم هو من أجبرنا على ذلك، القتال تم فرضه علينا بعد الاعتداء علينا وحصارنا، المعركة ستحسم خلال الأيام المقبلة".

ووجه رسالة إلى "شرفاء القوات المسلحة بالانضمام إلى خيار الشعب ونحن نمثل ذلك، الديمقراطية لها ثمن، وأنا أبذل خيرة شبابي الآن في سبيل ذلك".

وأضاف أن "أكثر من 100 ضابط وآلاف الجنود من القوات المسلحة استسلموا لنا، سيطرنا على المطارات، لمنعهم من استهدافنا بالطائرات"، مؤكدا أن مقار الدعم السريع ثابتة، والحديث عن السيطرة عليها كذب".