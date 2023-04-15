اشتباكات السودان.. البرهان للجزيرة: ما حدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج الجيش

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للجزيرة إن ما حدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة، في إشارة إلى الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن سودانية أخرى.

وأضاف البرهان أن قوات الدعم السريع هي من هاجم مقرات الجيش في بيت الضيافة، وهو مقر إقامة رئيس مجلس السيادة، وعبّر المتحدث نفسه عن تفاجئه بمهاجمة الدعم السريع منزله في التاسعة صباحا (بتوقيت السودان)، وأضاف رئيس مجلس السيادة للجزيرة أن قوات الدعم السريع تحرشت بالجيش في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة الخرطوم، وهي التي انطلقت منها شرارة اشتباكات اليوم.

وحسب رئيس مجلس السيادة في السودان، فإن قوات الدعم السريع تسللت إلى مطار الخرطوم عبر صالة الحج والعمرة، مشيرا إلى أنها أحرقت بعض الطائرات، وأضاف أن القوات المسلحة تعاملت مع عناصر الدعم السريع في المطار.

وأكد البرهان أنه لم يستطع أحد دخول القيادة العامة للجيش السوداني، وأن كافة المرافق الإستراتيجية من قيادة الجيش والقصر الجمهوري تحت السيطرة، وذلك ردا على إعلان قيادة الدعم السريع أنها سيطرت على بيت الضيافة والقصر الجمهوري ومطاري الخرطوم ومروي.

ودعا رئيس مجلس السيادة السوداني إلى إعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها، مضيفا أنه إذا استمرت حالة الحرب فإن الجيش سيدخل قواته للخرطوم من مناطق مختلفة، وقال إن للجيش "احتياطات جيدة وقواعد لم يقم بتحريكها حتى الآن".