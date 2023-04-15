اجتماع وزاري عربي بجدة يدعو لحل سياسي بسوريا ويندد بالاعتداءات على الأقصى

قالت وزارة الخارجية السعودية إن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول الخليج ومصر والأردن والعراق في مدينة جدة انتهى بالاتفاق على اتخاذ مزيد من الإجراءات للمساهمة في استقرار الأوضاع في سوريا وأهمية قيام مؤسسات الدولة.

وأضافت الوزارة، في بيان نشرته في وقت مبكر اليوم السبت، أن وزراء الخارجية اتفقوا على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأكدوا على أهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء هذه الأزمة.

وتابعت الخارجية السعودية أن الاجتماع أكد أهمية حل الأزمة الإنسانية في سوريا، وتوفير شروط وصول المساعدات، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين.

ووفقا للبيان، أكد الوزراء مركزية القضية الفلسطينية، وأدانوا الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين.

ويأتي الاجتماع الوزاري التشاوري في جدة قبل شهر من موعد انعقاد القمة العربية في السعودية، وفي وقت تُبحث فيه إمكانية إنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد زار السعودية قبل أيام في أول زيارة رسمية منذ انقطاع العلاقات بين البلدين في بداية الثورة السورية.

وقالت الإذاعة الجزائرية إن المقداد سيزور الجزائر اليوم السبت. وينتظر أن يزور الوزير السوري تونس مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد اتفاق تونس وسوريا على إعادة فتح سفارتيهما.