مقطع فيديو يوثق وفاة سيدة إندونيسية وهي تقرأ القرآن الكريم

توفيت سيدة إندونيسية أثناء قراءتها القرآن الكريم في "مجلس تعليم نور النساء" بمسجد باب السلام في بلدية تشوبلونغ بمدينة باندونغ غربي جزيرة جاوا الإندونيسية.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر المنصات الإندونيسية السيدة رورو روحانة (67 عامًا) وهي تقرأ القرآن عبر الميكروفون، أثناء حلقة نسائية في المسجد، قبل أن تسقط مغشيا عليها وسط القاعة، وتعمّ حالة من الارتباك والصدمة.

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي الإندونيسية تسجيل يظهر وفاة سيدة إندونيسية تبلغ من العمر 67 عاما واسمها رورو روحانة خلال جلسة ختم تلاوة القرآن الكريم في حلقة "مجلس تعليم نور النساء" بمسجد باب السلام في بلدية تشوبلونغ بمدينة باندونغ غربي جزيرة جاوا الإندونيسية، pic.twitter.com/LoZn1upASY — نبراس – إندونيسيا (@NibrasIndonesia) April 13, 2023

وفاجأ سقوطها على الأرض النساء في المسجد، وعلى الرغم من مسارعتهن لإنقاذها فإنها فارقت الحياة على الفور.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التسجيل يعود إلى يوم الأحد الماضي، حسب رواية ابنتها رورو ساري التي قالت إن والدتها ظلت محافظة على اللحاق بحلقات تلاوة وحفظ القرآن الكريم في شهور رمضان خلال الأعوام الماضية، في ما يُعرف بجلسات التدارس.

وللسيدة المتوفية 5 أبناء و10 أحفاد وواحد من أحفاد الأحفاد، وقالت عائلتها إنها كانت شخصية محبوبة ومتفانية في خدمة أولادها وأحفادها إلى جانب حرصها على الاجتهاد في العبادة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وعدّوه يوثق مشهدًا مؤثرًا لحسن الخاتمة في الشهر الكريم.