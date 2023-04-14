مقتدى الصدر يقرر تجميد تياره لمدة عام ويكشف السبب

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجميد التيار بدءا من مساء الخميس لمدة عام على الأقل، وذلك لمحاربة من سماهم المفسدين داخل مفاصل التيار.

وقال الصدر في تغريدة قبل أن يغلق حسابه على تويتر إن التجميد يستثني فعاليات إقامة صلاة الجمعة الموحدة وهيئة التراث الخاصة بالتيار.

وكان الصدر أعلن اعتزاله العمل السياسي في أغسطس/آب من العام الماضي بعد اعتصام أنصاره داخل البرلمان العراقي وأعمال عنف شهدتها المنطقة الخضراء.

وقبل ذلك، أعلن مقتدى الصدر في يونيو/حزيران من نفس العام انسحابه من السياسة للمرة الثامنة "احتجاجا على الفساد".

وقال حينها إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع من وصفهم بالساسة الفاسدين.