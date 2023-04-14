نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مسؤولين أوروبيين أن حلفاء كييف يشككون بشكل متزايد في قدرة الجيش الأوكراني على تحقيق اختراق بالحرب ضد القوات الروسية هذا العام.

وذكرت الوكالة أن حلفاء كييف يقللون أيضا توقعاتهم بشأن الهجوم الأوكراني المضاد المقبل، ويفكرون في الحاجة إلى قتال مكثف، مشيرة إلى أنهم يرجحون بدء الهجوم بحلول منتصف مايو/أيار المقبل، وأنه سيكون عملا عسكريا من اتجاهات عدة.

وقالت بلومبيرغ إن الهدف الأكثر واقعية -وفق المصادر ذاتها- هو تحقيق القوات الأوكرانية تقدما لمسافة 30 كيلومترا لاستهداف خطوط الإمداد الروسية بالمدفعية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا -في مقابلة مع الجزيرة- أن الهجوم المضاد المتوقع يتأثر بسرعة وصول الدعم إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل القتال حتى خروج آخر جندي روسي من البلاد.

وأشار كوليبا إلى أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة مبنية على الثقة، مضيفا أنهم يسعون لتحويل مشكلة تسريب الوثائق إلى فرصة لتسريع الحصول على الأسلحة المطلوبة.

وأضاف أن توقيت الهجوم المضاد يتأثر طرديا بسرعة وصول الدعم إلى أوكرانيا، داعيا من وصفها بالدول الصديقة إلى مساعدة بلاده في تحقيق أهدافها.

كما شدد على أن أي خطة سلام يرغب أي طرف في طرحها ينبغي أن ترتكز على مبدأ أساسي هو احترام وحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

وأشار إلى أن أي خطة سلام تتضمن تنازل بلاده عن أراض لها هي أمر خاطئ سياسيا وقانونيا وأخلاقيا، وفق تعبيره.





ضغوط أوكرانية

ويضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون كبار على الحلفاء الغربيين لتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة التي تأمل كييف أن تمكّنها من شن هجوم مضاد كبير في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال زيلينسكي -في خطاب مصور في وقت متأخر أمس الخميس- "نُعد جنودنا.. نتطلع لوصول الأسلحة التي تعهد بها شركاؤنا. نقرب النصر إلينا قدر الإمكان".

كما أكد رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف أن الجميع سيشعر في المستقبل القريب بنتائج الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية على مواقع سيطرة الروس.

وأضاف -في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) الأميركية- أن نجاح الهجوم المضاد بات أمرا ضروريا ليس فقط للأوكرانيين، وإنما للحلفاء الذين يمدونهم بالأموال والذخيرة.

وأشار إلى أنه من دون تحقيق انتصارات على الأرض، سوف يطرح السؤال عاجلا أم آجلا حول ما إذا كان الأمر يستحق الاستمرار في دعم أوكرانيا.

قانون للتعبئة

في سياق آخر، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة قانونا يسهّل استدعاء المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، في نص صادق عليه البرلمان خلال يومين، وفقا لوكالات الأنباء الروسية.

ويسمح القانون الجديد بتعبئة جنود الاحتياط إلكترونيا، عبر بوابة المؤسسات الحكومية الروسية، أو عند تبليغ أمر الاستدعاء لطرف ثالث، بعدما كان ينبغي تسليم أمر الاستدعاء للمطلوب باليد شخصيا.

وكان العديد من الشبان الروس المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية يتهربون من تسلم هذه الاستدعاءات سواء عبر تجاهلها أو تغيير مكان سكنهم أو حتى مغادرة البلاد.





مكونات صينية

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مستشار في مكتب الرئيس الأوكراني أن القوات الأوكرانية عثرت على عدد متزايد من المكونات الإلكترونية الصينية في الأسلحة الروسية المستخدمة بأوكرانيا، في ظل تقلص الإمدادات الغربية لموسكو بسبب العقوبات.

وأشارت رويترز إلى أن معلومات استخباراتية جمعها خبراء أوكرانيون تشير إلى وجود مكونات صينية الصنع في نظام الملاحة لطائرة دون طيار من طراز "أورلان" (Orlan) كانت في السابق تستخدم نظاما سويسريا.

كما أفاد الخبراء بالعثور على أجزاء صينية في نظام مكافحة الحرائق في دبابات روسية كانت تستخدم أجزاء فرنسية الصنع.





معارك باخموت

ميدانيا، أعلنت روسيا اليوم الجمعة أن قواتها تخوض معارك للسيطرة على المناطق الغربية من باخموت حيث يحتدم القتال منذ أشهر، في حين أفادت بعض المصادر بأن أوكرانيا تواصل استقدام مزيد من القوات للدفاع عن المدينة.

وتسعى موسكو للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي في معركة أصبحت الأطول أمدا والأفدح من حيث حصيلة القتلى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل أكثر من عام.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن مقاتلين من مجموعة فاغنر شبه العسكرية يتقدمون باتجاه وسط المدينة بإسناد من سلاح الجو الروسي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات فاغنر الهجومية تخوض عمليات قتالية مكثّفة للسيطرة على المناطق الغربية من المدينة".

وأشار البيان إلى أن القوات المجوقلة الروسية "تؤازر الفرق الهجومية وتكبح محاولات العدو في إيصال الذخائر إلى المدينة وإقحام عناصر الاحتياط".

وأكدت روسيا أمس الخميس أن قواتها تحاصر القوات الأوكرانية في باخموت وتمنع دخول أي تعزيزات إليها، وهو ما نفته كييف بشدة، مؤكدة أن الجيش الأوكراني يواصل إمداد قواته داخل باخموت بكل ما تحتاج إليه.

من ناحية أخرى، أسفر قصف روسي على مبنى سكني في مدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا اليوم الجمعة عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 21 آخرين، وفق ما أعلن الحاكم المحلي، مشيرا إلى احتمال وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وقد أفادت السلطات الأوكرانية بتجدد القصف على المدينة، وبث الرئيس الأوكراني على صفحته على موقع تليغرام مقطعا مصورا قال إنه للقصف الذي طال المدينة، واصفا إياه بالقصف الوحشي.

وتقع سلوفيانسك في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من منطقة دونيتسك، لكنها قريبة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.





انتشال جنود

وفي سياق آخر، أعلنت كييف في وقت سابق اليوم الجمعة أنها انتشلت 82 جثة لجنودها من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

ولم تعطِ "وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا" الأوكرانية أي تفاصيل عن كيفية انتشال الجثث، لكنها قالت إن الانتشال تم "بموجب قواعد اتفاقيات جنيف".

وتبادلت القوات الأوكرانية والروسية الأسرى بشكل دوري خلال الحرب الروسية التي دخلت شهرها الـ14، وتستحوذ روسيا على مساحات شاسعة من الأراضي في شرقي وجنوبي أوكرانيا.