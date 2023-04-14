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عاجل | الأمين العام لحزب الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات مهمة إيجابية وسيبطئ مسار التطبيع

14/4/2023-|آخر تحديث: 14/4/202305:24 PM (مكة المكرمة)
  • الأمين العام لحزب الله: الاتفاق السعودي الإيراني له تأثيرات مهمة إيجابية وسيبطئ مسار التطبيع
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المصدر : الجزيرة