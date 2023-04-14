رغم قيود الاحتلال.. ربع مليون فلسطيني يصلّون الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى

أدى نحو ربع مليون فلسطيني صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال، فيما بحث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة مع القيادة العراقية انتهاكات إسرائيل بالأقصى ومستجدات القضية الفلسطينية.

ومنذ الفجر نقلت عشرات الحافلات المصلين من شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية، وقالت مديرية أوقاف القدس إن نحو 250 ألف مصل شهدوا صلاة الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان في الحرم القدسي الشريف.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على كافة الحواجز مع الضفة، ونشرت منذ ساعات الصباح الأولى ما يقارب ألفي شرطي في محيط ووسط القدس، كما منعت الرجال دون سن الـ55 من دخول القدس، وسمحت لمن هم أكبر سنا من ذلك وللنساء أيضا بدخول المدينة المحتلة.

وشهد معبر قلنديا شمالي مدينة القدس وحاجز "300" جنوبي المدينة ازدحاما كبيرا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

وذكر شهود عيان أن القوات الإسرائيلية رفضت دخول عدد كبير من الرجال بذرائع أمنية.

وحاول فلسطينيون تسلق جدار الفصل الإسرائيلي، لكن دوريات عسكرية إسرائيلية لاحقتهم.

مشاهد تظهر الأعداد الكبيرة في المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان pic.twitter.com/IHWvNVAEeo — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 14, 2023

وقبيل رمضان، أصدرت شرطة الاحتلال قرارا بشأن دخول سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وبموجب القرار، تسمح السلطات الإسرائيلية للنساء من كافة الأعمار والأطفال الذكور حتى 12 عاما والرجال فوق 55 عاما بالوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، فيما تشترط على الرجال من 45 إلى 55 عاما الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة سكان قطاع غزة، حيث تحظر السلطات الإسرائيلية وصولهم إلى القدس إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة.

وتشهد القدس وضواحيها تزايد التوتر منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، والتي تصفها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها "الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل".

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.

اعتقالات بالضفة

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة 7 فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفاد بيان لجيش الاحتلال بأن قواته داهمت الليلة الماضية وفجر اليوم مناطق العوجة وطمون ومخيم بلاطة في مدينة نابلس لاعتقال مطلوبين، مشيرا إلى تعرض جنوده لإطلاق نار خلال عملية الاقتحام.

ووفقا لبيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 2200 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بداية عام 2023، بينهم 1200 في القدس الشرقية.

وأوضح النادي أن عمليات الاعتقال طالت كافة الفئات، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، إضافة إلى الجرحى، ورافقتها عمليات تخريب وتنكيل واسعة.

مباحثات بغداد

سياسيا، بحث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة مع القيادة العراقية انتهاكات إسرائيل بالمسجد الأقصى ومستجدات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين بالعاصمة بغداد جمعا النخالة مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق بيان للحركة اليوم الجمعة.

وأوضح البيان أن النخالة قدم شرحا وافيا لواقع القضية الفلسطينية ومستجداتها، ولا سيما الممارسات الصهيونية العدوانية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى والقدس وعموم الأرض الفلسطينية، وفق البيان.

واستعرض النخالة خلال اللقاءين ممارسات إسرائيل في توسيع الاستيطان والاعتداءات على مدن وقرى الضفة الغربية.

وقال أمين عام الحركة إن العراق القوي المستقل الموحد بمختلف مكوناته هو قوة لفلسطين ومقاومتها، وفق البيان.

من جانبه، رحب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بزيارة وفد حركة الجهاد الإسلامي إلى العراق، وأدان عمليات القتل والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال رشيد إن قضية القدس ليست قضية فلسطينية فحسب، مشددا على ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني في كفاحه المستمر.

وفي لقاء منفصل، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن العراق وقواه السياسية والمجتمعية لم يتخليا عن القضية المركزية الفلسطينية، مؤكدا حرصهما على دعم المقاومة بكافة أشكالها وعلى كل الصعد في مواجهة عجرفة العدوان الصهيوني في القدس وفلسطين كافة، وفق البيان.

وأضاف أن العراق قطع الطريق على محاولات جهات عربية ودولية لتمرير مشاريع التطبيع مع كيان الاحتلال، حيث شرّع البرلمان العراقي قانونا يجرم التطبيع.