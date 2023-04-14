تحسبا لهجمات صاروخية.. إسرائيل تغلق مجالها الجوي مع لبنان وسوريا وغزة

قررت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي على بعد 6 كيلومترات من الحدود اللبنانية والسورية شمالا، ومثلها على الحدود مع قطاع غزة جنوبا، وذلك تحسبا لهجمات صاروخية بمناسبة إحياء يوم القدس.

وأفادت القناة الـ11 الإسرائيلية بأنه تم توزيع رسالة بهذا الخصوص على سلطات المطارات، على أن يكون المنع ساريا حتى الساعة 7:30 من مساء بعد غد الأحد بالتوقيت المحلي.

واضافت أنه جرى تعميم القرار على كافة الشركات التي تسيّر رحلات جوية من وإلى إسرائيل.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر قولها إن هذه الإجراءات تأتي تحسبا لإقدام ما سمتها منظمات موالية لإيران على إطلاق صواريخ نحو إسرائيل خلال يوم القدس.

وتصاعد التوتر مؤخرا ردا على الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ووقعت اشتباكات في أنحاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية ومناطق داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة والجولان السوري المحتل.

مظاهرات يوم القدس

وقد تظاهر آلاف الأشخاص اليوم الجمعة في أنحاء إيران لإحياء يوم القدس دعما للقضية الفلسطينية، ويتزامن يوم القدس مع آخر جمعة من شهر رمضان، وخرج المتظاهرون في طهران وتبريز (شمال غرب) وهمدان (غرب) ويزد (شرق) وبندر عباس (جنوب) وعبادان (جنوب غرب)، وفق وسائل إعلام حكومية إيرانية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الموت لإسرائيل وأميركا"، ملوحين بأعلام فلسطين وإيران وحزب الله اللبناني.

وقال رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف في كلمة ألقاها في مسيرات إحياء يوم القدس في طهران "الفلسطينيون يقاومون اليوم بكل عزم العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضاف قاليباف أن "العدو (في إشارة إلى إسرائيل) لم يعد يفكر بالتحرك عسكريا ضد إيران، نظرا لتوصلها إلى قدرة الردع العسكري، وأن قدرات إيران العسكرية لا تشكل أي تهديد للدول الإسلامية".