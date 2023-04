كان يطالع كتابا.. شاهد- إف بي آي يعتقل مسرب وثائق البنتاغون "بدون أي تعقيدات"

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عملية اعتقال مسرب وثائق البنتاغون جاك تيكسيرا الذي يبدو أنه لم يكن يعلم أنه مراقب وأن عملية اعتقاله وشيكة.

ويظهر في الفيديو تيكسيرا (21 عاما) وهو جالس على مقعد يطالع كتابا كأنه لا يعلم بحجم الضرر الذي سببه لبلاده جراء تسريباته، حيث تم اعتقاله بدون مقاومة.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن عملية الاعتقال تمت بدون أي تعقيدات، مضيفا أن التحقيقات مستمرة والمشتبه به سيمثل أمام محكمة في ماساتشوستس.

🇺🇸📃🕵🏻‍♂️📹Jack #Teixeira was detained at his home in Massachusetts. The young man, when the #FBI agents arrived, was sitting quietly on the veranda with a book. He did not resist, surrendered to the authorities, as can be seen on the footage of the local TV channel. pic.twitter.com/LmozFvgwAX

