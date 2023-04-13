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كان يطالع كتابا.. شاهد- إف بي آي يعتقل مسرب وثائق البنتاغون "بدون أي تعقيدات"

Members of law enforcement assemble on a road, Thursday, April 13, 2023, in Dighton, Mass., near where FBI agents converged on the home of a Massachusetts Air National Guard member who has emerged as a main person of interest in the disclosure of highly classified military documents on the Ukraine. The guardsman was identified as 21-year-old Jack Teixeira. (AP Photo/Steven Senne)
أفراد من قوات إنفاذ القانون خلال عملية اعتقال المتهم بتسريبات البنتاغون (أسوشيتد برس)
13/4/2023

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عملية اعتقال مسرب وثائق البنتاغون جاك تيكسيرا الذي يبدو أنه لم يكن يعلم أنه مراقب وأن عملية اعتقاله وشيكة.

ويظهر في الفيديو تيكسيرا (21 عاما) وهو جالس على مقعد يطالع كتابا كأنه لا يعلم بحجم الضرر الذي سببه لبلاده جراء تسريباته، حيث تم اعتقاله بدون مقاومة.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إن عملية الاعتقال تمت بدون أي تعقيدات، مضيفا أن التحقيقات مستمرة والمشتبه به سيمثل أمام محكمة في ماساتشوستس.

وكانت قناة "إن بي سي" (NBC) نقلت عن مسؤولين أميركيين أن مسؤول غرفة الدردشة جاك تيكسيرا هو المشتبه فيه بتسريب الوثائق السرية.

وأضافت، نقلا عن المصادر ذاتها، أن الأجهزة الأمنية كانت تتتبع حركة تيكسيرا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) نقلا عن مصادر مطلعة أن مسرب وثائق البنتاغون عضو في مخابرات الحرس الوطني الجوي في ماساتشوستس.

أما صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) فقالت إن تيكسيرا توصل إلى معلومات حساسة من خلال عمله في قسم تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العسكرية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي