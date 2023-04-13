النرويج تعلن طرد 15 عميل استخبارات روسيًا وموسكو تتعهد بالرد

أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفلدت، اليوم الخميس، طرد 15 من مسؤولي السفارة الروسية في أوسلو.

وقالت الوزيرة إن عملاء الاستخبارات المطرودين انخرطوا "في أنشطة لا تتوافق مع طبيعة وضعهم الدبلوماسي"، مضيفة أن بلادها أعلنت أن هؤلاء "أشخاص غير مرغوب فيهم"، قائلة إنهم ضباط استخبارات يعملون تحت غطاء مناصب دبلوماسية.

وعقب القرار النرويجي، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء (المملوكة للدولة) عن وزارة الخارجية أنها سترد على طرد النرويج 15 دبلوماسيا روسيا.