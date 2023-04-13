عاجل | وزير الخارجية الأوكراني: على شركائنا الإسراع في تسليمنا الأسلحة والذخائر التي سبق أن تعهدوا بها
13/4/2023-|آخر تحديث: 13/4/202306:03 PM (مكة المكرمة)
- وزير الخارجية الأوكراني: على شركائنا الإسراع في تسليمنا الأسلحة والذخائر التي سبق أن تعهدوا بها
- وزير الخارجية الأوكراني: على شركائنا البدء في تدريب طيارينا لقيادة الطائرات المقاتلة من الطراز الغربي
- رئيس الوزراء الأوكراني: إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تكون من أموال روسيا المصادرة لا من دافعي الضرائب الغربيين
- الاتحاد الأوروبي: بدأنا في تنفيذ الجزء الأول من مبادرتنا لتسليم أوكرانيا ذخيرة بقيمة مليار يورو
- رويترز عن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: بولندا طلبت موافقتنا على إرسال طائرات "ميغ" قديمة إلى أوكرانيا
المصدر : الجزيرة + وكالات