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عاجل | وزير الخارجية الأوكراني: على شركائنا الإسراع في تسليمنا الأسلحة والذخائر التي سبق أن تعهدوا بها

13/4/2023-|آخر تحديث: 13/4/202306:03 PM (مكة المكرمة)
  • وزير الخارجية الأوكراني: على شركائنا الإسراع في تسليمنا الأسلحة والذخائر التي سبق أن تعهدوا بها
  • وزير الخارجية الأوكراني: على شركائنا البدء في تدريب طيارينا لقيادة الطائرات المقاتلة من الطراز الغربي
  • رئيس الوزراء الأوكراني: إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تكون من أموال روسيا المصادرة لا من دافعي الضرائب الغربيين
  • الاتحاد الأوروبي: بدأنا في تنفيذ الجزء الأول من مبادرتنا  لتسليم أوكرانيا ذخيرة بقيمة مليار يورو
  • رويترز عن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: بولندا طلبت موافقتنا على إرسال طائرات "ميغ" قديمة إلى أوكرانيا
المصدر : الجزيرة + وكالات