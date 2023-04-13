واشنطن بوست: مسرّب الوثائق السرية شاب مولع بالأسلحة وعمل في قاعدة عسكرية أميركية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) الأميركية أن الشخص الذي سرب وثائق سرية لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أدت إلى تحقيق يتعلق بالأمن القومي هو شاب في العشرينيات من العمر، مولع بالأسلحة النارية، وكان يعمل في قاعدة عسكرية، وحصل على ذلك الوثائق خلال فترة عمله داخل القاعدة.

وقالت الصحيفة إن المعلومات عن المسرّب مصدرها زملاء له في مجموعة دردشة على الإنترنت.

وقالت الصحيفة في تقرير حصري نشرته أمس الأربعاء إن الشخص نشر معلومات سرية في مجموعة على منصة المراسلة الفورية "ديسكورد" (Discord) التي تستقطب المولعين بالألعاب الإلكترونية، وتضم المجموعة قرابة 20 رجلا وفتى يجمعهم "الحب المشترك للأسلحة والعتاد والله"، وقد انضم هؤلاء إلى مجموعة الدردشة التي أنشئت في العام 2020.

واعتمدت "واشنطن بوست" في تقريرها -الذي لم يذكر اسم المسرّب- على مقابلات مع عضوين في مجموعة الدردشة.

تفاصيل التسريب

وقد نشر الشاب الوثائق السرية في مجموعة الدردشة في العام 2022، وقال إنها عبارة عن نصوص من وثائق استخباراتية سرية أحضرها إلى المنزل من مقر عمله داخل قاعدة عسكرية، والتي رفض الكشف عن اسمها.





وأضاف المسرّب أنه قضى على الأقل جزءا من يومه داخل منشأة عسكرية سرية تحظر على العاملين فيها استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى، والتي يمكن استخدامها لتوثيق المعلومات السرية الموجودة على شبكات الحاسوب الحكومية.

وقالت منصة "ديسكورد" في بيان أمس الأربعاء إنها تتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة بشأن التسريبات عبر منصتها.

تحقيقات حكومية

وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا جنائيا رسميا الأسبوع الماضي بعد أن أحالت وزارة الدفاع الأمر إليها، وتحقق وكالة الأمن القومي ووزارة العدل في التسريب، لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي وبالعلاقات مع حلفاء ودول أخرى، مثل أوكرانيا.

ويبدو أنه أخطر تسريب لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات، إذ نُشرت صور لمستندات حساسة على "ديسكورد" ومنصات أخرى، مثل فورتشان وتليغرام وتويتر.

وتتضمن وثائق البنتاغون المسربة تفاصيل بشأن آراء وتقييمات واشنطن للحرب في أوكرانيا، كما تحوي بعض الوثائق المسربة تفاصيل خطط وضعتها وكالة استخبارات الدفاع الأميركية للتعامل مع الطوارئ بعد عام من الحرب في أوكرانيا التي اندلعت في فبراير/شباط 2022.