قنبلة وهمية تتسبب في إخلاء مبنى البرلمان الهولندي

أخلت السلطات الهولندية مبنى البرلمان لفترة وجيزة بعد ظهيرة اليوم الخميس، إثر إنذار بوجود قنبلة اتضح فيما بعد أنه كاذب.

وقالت الشرطة إن فريقا مختصا في تفكيك المتفجرات فحص طردا في مبنى البرلمان الذي يقع وسط مدينة لاهاي، لكنه سمح للناس فيما بعد بالدخول مرة أخرى بعد نحو ساعة.

وقال خِيرْت فيلدرز السياسي الهولندي اليميني إن قنبلة وهمية موجهة له هي سبب إخلاء مبنى البرلمان.

وأضاف فيلدرز -في تغريدة عبر تويتر- أن "طردا موجها لي -به دمية على شكل دب وبها أسلاك- تم توصيله إلى غرفة البريد في البرلمان. لحسن الحظ، من دون متفجرات وليس خطرا، لكنه بالتأكيد لم يكن أمرا ممتعا".

ويعيش فيلدرز في ظل إجراءات أمنية مشددة منذ سنوات بسبب تلقيه تهديدات بالقتل، وأصبح حزب الحرية اليميني المتطرف -الذي يتزعمه فيلدرز- ثاني أكبر حزب في هولندا.