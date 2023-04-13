شاهد.. لحظة اعتقال شاب حاول اقتحام موكب ماكرون في هولندا

تداولت منصات التواصل الاجتماعي الفرنسية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال شاب حاول اقتحام موكب الرئيس إيمانويل ماكرون لحظة وصوله إلى جامعة أمستردام بهولندا.

ووقع الحادث بعد خروج الرئيس الفرنسي من سيارة ليموزين كان يستقلها مع الملك الهولندي ويليم ألكسندر، واستقبله عمدة أمستردام فيمكي هالسيما.

وأظهر مقطع الفيديو شابا يركض باتجاه ماكرون لحظة وصوله إلى الجامعة، وهو يردد أغنية "نحن هنا" الشهيرة لحركة السترات الصفراء، التي قادت احتجاجات حاشدة ضد الحكومة الفرنسية قبل أعوام، قبل أن يتم اعتقاله من قبل عناصر أمن الحرس الرئاسي.

🇳🇱Vanuit een andere hoek!🇳🇱

Demonstrant gearresteerd terwijl Macron de universiteit van Amsterdam bezoekt: tv-beelden LEES: https://t.co/evmewlO1JF pic.twitter.com/Dl5JWGsbIA — Van Emmerick Kris (@VanEmmerickKris) April 12, 2023

وتقول كلمات الأغنية "نحن هنا، نحن هنا، حتى لو لم يرد ماكرون ذلك، نحن هنا، من أجل شرف العمال ومن أجل عالم أفضل، حتى لو لم يرد ماكرون ذلك، نحن هنا".

Un homme crie "On est là, on est là" à l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'université d'Amsterdam avant d'être plaqué au sol pic.twitter.com/O3wevOxoUo — BFMTV (@BFMTV) April 12, 2023

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلًا عن الشرطة الهولندية، أنه تم القبض على اثنين من المتظاهرين -رجل وامرأة- بتهمة "الإخلال بالنظام العام والتهديد"، لأنهما كانا يركضان نحو الرئيس ماكرون، وكان أحدهما يحمل لافتة.

ووصل ماكرون إلى هولندا الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي إلى البلاد منذ 23 عامًا.