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شاهد.. لحظة اعتقال شاب حاول اقتحام موكب ماكرون في هولندا

One of two detained demonstrators is carried to a police van during the visit of French President Emmanuel Macron and Dutch King Willem-Alexander to the science faculty of the UvA, University of Amsterdam, Netherlands, Wednesday, April 12, 2023. (AP Photo/Peter Dejong)
الشاب حاول اقتحام موكب الرئيس إيمانويل ماكرون لحظة وصوله إلى جامعة أمستردام (الأوروبية)
13/4/2023-|آخر تحديث: 13/4/202301:18 AM (مكة المكرمة)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي الفرنسية مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال شاب حاول اقتحام موكب الرئيس إيمانويل ماكرون لحظة وصوله إلى جامعة أمستردام بهولندا.

ووقع الحادث بعد خروج الرئيس الفرنسي من سيارة ليموزين كان يستقلها مع الملك الهولندي ويليم ألكسندر، واستقبله عمدة أمستردام فيمكي هالسيما.

وأظهر مقطع الفيديو شابا يركض باتجاه ماكرون لحظة وصوله إلى الجامعة، وهو يردد أغنية "نحن هنا" الشهيرة لحركة السترات الصفراء، التي قادت احتجاجات حاشدة ضد الحكومة الفرنسية قبل أعوام، قبل أن يتم اعتقاله من قبل عناصر أمن الحرس الرئاسي.

وتقول كلمات الأغنية "نحن هنا، نحن هنا، حتى لو لم يرد ماكرون ذلك، نحن هنا، من أجل شرف العمال ومن أجل عالم أفضل، حتى لو لم يرد ماكرون ذلك، نحن هنا".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلًا عن الشرطة الهولندية، أنه تم القبض على اثنين من المتظاهرين -رجل وامرأة- بتهمة "الإخلال بالنظام العام والتهديد"، لأنهما كانا يركضان نحو الرئيس ماكرون، وكان أحدهما يحمل لافتة.

ووصل ماكرون إلى هولندا الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي إلى البلاد منذ 23 عامًا.

المصدر : وكالة سند