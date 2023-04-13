روسيا تعلن اعتراض طائرة عسكرية ألمانية وأوكرانيا تتحدث عن "أولويتها المطلقة" في الحرب

أعلنت روسيا اعتراض طائرة عسكرية ألمانية كانت تقترب من حدودها فوق بحر البلطيق شمال غربي البلاد، في حين جددت أوكرانيا مطالبتها الحلفاء بتزويدها بالطائرات الحربية استعدادا لهجوم مضاد تعد له قريبا شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تليغرام إنه في 12 أبريل/نيسان 2023، رصدت أجهزة المراقبة الجوية الروسية فوق بحر البلطيق "هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية".

وأضافت أنه على الفور، أقلعت مقاتلة من طراز "سوخوي-27" وتبين لها أن الهدف هو "طائرة دورية أساسية تابعة للبحرية الألمانية من طراز بي-3 سي أوريون".

وأوضحت أنه ما إن وصلت المقاتلة الروسية حتى "ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود روسيا، والمقاتلة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها". وشدد البيان على أن تحليق الطائرة الروسية جرى بالتوافق التام مع القانون الدولي والقواعد الدولية، ودون أي "مناورات خطيرة".

مزيد من الأسلحة

وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، دعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الأربعاء الولايات المتحدة إلى تزويد بلاده بالطائرات الحربية، وأكد حاجة بلاده أيضا إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة والمدرعات، من أجل إنجاح هجومها المضاد على الجيش الروسي، وفق تعبيره.

من جهته، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف خلال زيارة إلى مدريد الأربعاء إنّه طلب من نظيرته الإسبانية إمداد بلاده بمنظومات للدفاع الجوي، بما في ذلك مقاتلات "إف-16″، وبمزيد من الذخيرة لصد الهجوم الروسي.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني في مؤتمر صحافي مع نظيرته الإسبانية مارغاريتا روبليس "بالنسبة لنا، الأولوية المطلقة هي للدفاع الجوي".

وأوضح ريزنيكوف أنّه طلب أيضا من مدريد قذائف مدفعية من عيار 150 ملم و105 ملم، وآليات برمائية.

من جهتها، قالت روبليس إنّ الدبابات الستّ من طراز ليوبارد التي كانت مدريد قد تعهّدت بتزويد كييف بها، ستصل إلى أوكرانيا "قبل نهاية الشهر"، وأضافت أن إسبانيا سترسل مع الدبابات 20 ناقلة جند مدرّعة.

معارك باخموت

ميدانيا، نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها تصدت لوحدة من احتياطي الجيش الأوكراني حاولت التوغل داخل باخموت في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات فاغنر العسكرية الخاصة سيطرت على 3 مناطق جديدة في باخموت، كما أعلن المتحدث باسم الوزارة أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في عدد من الجبهات.





وفي المعسكر المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية صدّ قواتها أكثر من 50 هجوما على محاور القتال شرقي أوكرانيا، منها 20 باتجاه باخموت.

وأشارت هيئة الأركان إلى أن القوات الروسية نفذت محاولة هجوم فاشلة على بلدة "بغدانيفكا" شمال غربي باخموت.

كما أعلنت الهيئة شنّ قواتها 13 غارة جوية، استهدفت مواقع تمركز للقوات الروسية، إضافة إلى قصف مواقع تحوي أسلحةً ومعدات، وإسقاط طائرتين مسيرتين.

وعرض مراسلون حربيون روس صورا قالوا إنها لآليات عسكرية أوكرانية مدمرة على طريق الإمداد الوحيد للقوات الأوكرانية للمدينة.

وكان يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر قد أكد أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على أكثر من 80% من المدينة التي تدور فيها أشرس المعارك منذ أشهر.