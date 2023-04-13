رئيس الوزراء القطري: دعم فلسطين على رأس أولوياتنا وموقفنا من تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية واضح

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، إن دعم الفلسطينيين وصمودهم هو على رأس أولويات السياسة الخارجية القطرية، مؤكدا أن العالم يتعامل بـ"ازدواجية معايير" حيال ما جرى في المسجد الأقصى المبارك مؤخرا من انتهاكات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء -خلال لقاء خاص مع تلفزيون قطر- أن بلاه في تواصل مكثف مع الأردن ومصر والولايات المتحدة لردع الإسرائيليين عن انتهاكاتهم في المسجد الأقصى.

معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني: الأحداث الأخيرة في القدس إنذار خطير .. ودولة قطر دعمت الصمود الفلسطيني#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/NOT03Q5Gq3 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) April 13, 2023

وبشأن المساعي التي تبذلها بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أكد رئيس مجلس الوزراء القطري أن موقف بلاده بهذا الشأن واضح وأن لدى قطر أسبابا لدعم تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية، مشيرا إلى أن "هذه الأسباب ما زالت قائمة".

كما تمنى أن يكون هناك حل سياسي في سوريا في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذا الأمر بيد السوريين أنفسهم، وفق تعبيره.