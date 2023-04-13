بمشاركة روسيا وباكستان وإيران.. اجتماع في أوزباكستان لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان

يجتمع اليوم الخميس في مدينة سمرقند بأوزباكستان وزراء خارجية أفغانستان وروسيا وإيران والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان للمشاركة في المؤتمر الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان.

ويبحث المؤتمر اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز التسوية السياسية في أفغانستان، واستقرار الحالة الإنسانية والاجتماعية الاقتصادية فيها.

ودعا بيان مشترك، أصدرته الصين وباكستان وروسيا وإيران، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أفغانستان، ورفع العقوبات المفروضة عليها، وإعادة أصولها المجمدة.

وكان وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف وصل أمس الأربعاء إلى سمرقند للمشاركة في المؤتمر، واجتمع هناك بنظيره الصيني قين جانغ، حيث تبادلا تقييم الوضع في أوكرانيا وحولها كما ناقشا الوضع في أفغانستان وآسيا الوسطى وعمليات الاندماج في أوراسيا.

كما سيشارك لافروف غدا الجمعة في الاجتماع السادس لوزراء خارجية روسيا وآسيا الوسطى (كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان)، وفق وكالة نوفوستي الروسية.