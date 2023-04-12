واشنطن تعلّق على وثيقة "مسرّبة" تشير لخطة مصرية لتزويد روسيا بالصواريخ سرّا

أعلنت الولايات المتحدة -الثلاثاء- أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن مصر تزود روسيا بأسلحة فتاكة، بعد أن زعمت وثيقة أميركية يعتقد أنها مسرّبة أن القاهرة تخطط سرّا لتزويد موسكو بالصواريخ.

وقال منسق الاتصال الإستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين: "لم نرَ أي مؤشر على أن مصر تقدم أسلحة وقدرات فتاكة لروسيا".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) أن إحدى الوثائق الأميركية السرية المسربة ذكرت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لتشحن سرًّا إلى روسيا، إضافة إلى خطط لتزويد موسكو بقذائف المدفعية والبارود، لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.

وذكرت الوثيقة المؤرخة بـ17 فبراير/شباط الماضي، أن السيسي أمر المسؤولين بالحفاظ على سرية إنتاج وشحن الصواريخ "لتجنب المشاكل مع الغرب".





في المقابل، نقلت "واشنطن بوست" عن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قوله إن موقف مصر قائم على عدم التدخل في الحرب بأوكرانيا، والمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين، على حد تعبيره.

بدورها، قالت الرئاسة الروسية -في بيان- إن تقارير وسائل الإعلام الأميركية التي تحدثت عن تخطيط مصر لتزويد روسيا بآلاف الصواريخ، هي كذبة جديدة لا أساس لها من الصحة، وأضاف الكرملين أن تعبئة عسكرية جديدة في البلاد ليست واردة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد قالت إنها تعمل على تحديد مصدر تسريب وثائق سرية تفصّل إستراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) لدعم أوكرانيا في وجه الهجوم الروسي، ونشرت قبل أكثر من أسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية، فإن هذه الوثائق تتضمن الوتيرة التي تستخدم فيها القوات الأوكرانية ذخائر قاذفات الصواريخ من طراز هيمارس، والجدول الزمني لتسليم الأسلحة، والتدريبات التي يوفرها الغرب للجيش الأوكراني.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الوثائق تبدو صحيحة، لكن أدخلت تعديلات على بعضها لعكس صورة أفضل عن الوضع الروسي، ولا سيما من خلال تقليل حجم الخسائر الروسية.

وجاء في هذه التسريبات أن كييف بصدد تشكيل 12 لواء جديدا، من بينها 9 ألوية تدربها الولايات المتحدة وتجهزها، وفق ما ذكرت نيويورك تايمز.