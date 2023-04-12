ميغان ستبقى في كاليفورنيا.. هاري قرر حضور حفل تتويج والده الملك تشارلز

قال متحدث باسم قصر بكنغهام، اليوم الأربعاء، إن الأمير هاري سيحضر حفل تتويج والده تشارلز ملك بريطانيا الشهر المقبل، لكن زوجته ميغان ستظل في كاليفورنيا برفقة طفليها.

وتنتهي بذلك تكهنات حول ما إذا كان هاري، الابن الأصغر للملك، سيحضر حفل التتويج في أعقاب انتقاداته اللاذعة للعائلة المالكة منذ أن تنحى عن واجباته الملكية عام 2020.

وسيُتوج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي بلندن في السادس من مايو/أيار المقبل ضمن مراسم رسمية تتسم بالفخامة والأبهة ويعود تاريخها إلى ألف عام.

وتولى تشارلز العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث في سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن المتوقع أن يحضر حفل التتويج رؤساء دول وشخصيات أجنبية مرموقة.

وطغت على تحضيرات حفل التتويج خلال الشهور القليلة الماضية تصريحات هاري اللاذعة عن والده وشقيقه وليام وريث العرش.

وجاءت انتقادات هاري في مذكراته التي صدرت بالآونة الأخيرة، وفيلم وثائقي على نتفليكس، وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.