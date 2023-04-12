مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية شمالي الهند

أعلن الجيش الهندي مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بقاعدة عسكرية في ولاية البنجاب الحدودية شمالي البلاد.

وأكد الجيش الهندي نشر فرق الرد السريع في القاعدة وتطويق المنطقة وإغلاقها، مشيرا إلى أن عمليات البحث والتحقيق مستمرة.

ونقلت رويترز عن مصدر بوزارة الدفاع طلب عدم نشر اسمه أن عددا غير معلوم من مطلقي النار ما زالوا طلقاء في قاعدة باثيندا العسكرية، مضيفا أن معهم ذخيرة.

وذكر الجيش الهندي في بيان أنه "جرى نشر فرق الرد السريع بالمحطة وتطويق المنطقة وإغلاقها.. عمليات البحث جارية. ويتم التحقق من باقي التفاصيل".

وأضاف البيان أن الحادث وقع الساعة 4:35 صباحا بالتوقيت المحلي (23.05 بتوقيت غرينتش).

وتعد قاعدة باثيندا من القواعد العسكرية الرئيسية في الجزء الغربي من الهند، وتضم أكثر من 10 آلاف جندي من أفواج المشاة والدبابات والصواريخ وقاعدة جوية.

وقال غولنيت سينغ كورانا، كبير مسؤولي الشرطة في باثيندا، إن فريقا من الشرطة ينتظر خارج المركز وأن الجيش لم يأذن بدخوله بعد.

وأضاف كورانا لمحطة "إن دي تي في" الإخبارية المحلية أن المؤشرات الأولية تستبعد أن يكون الحادث هجوما إرهابيا، وإنما قد يكون شأنا داخليا.

ويسود توتر حاليا في ولاية البنجاب حيث تطارد السلطات من دون جدوى رجل الدين الانفصالي (من طائفة السيخ) أمريتبال سينغبار منذ الشهر الماضي.

وأمريتبال (30 عاما) اكتسب شهرة في الأشهر الأخيرة عبر مطالبته بإنشاء "خالستان"، وهي ولاية يطالب بإنشائها السيخ الانفصاليون في البنجاب، وكان الكفاح من أجل إقامتها أدى إلى أعمال عنف في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي تسببت في مقتل الآلاف.