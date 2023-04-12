مصدر عسكري: الجيش السوداني يستدعي قوات لإجبار الدعم السريع على مغادرة مروي

وجه الجيش السوداني تحذيرا شديد اللهجة لقوات الدعم السريع، وقال إنه سيجبرها على مغادرة مروي في شمال السودان إذا لم تنحسب طواعية.

وأكد مصدر عسكري سوداني أن قوات الدعم السريع حركت قوات ضخمة دون إخطار الجيش، وقال "استدعينا قوات لمواجهة الموقف في مروي".

ومن جانبه، قال ناطق باسم قوات الدعم السريع "وجود قواتنا في مروي يأتي ضمن وجودها في بقية الولايات وضمن واجباتها"

وقد تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، مزاعم بأن قوات الدعم السريع، قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي.

لكن قوات الدعم السريع قالت إن هذه المعلومات كاذبة ومضللة وشددت على أنها قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها.