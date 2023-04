"لا ثقة بالغزاة".. احتفاء فلسطيني مشوب بالقلق عقب منع دخول اليهود للأقصى حتى نهاية رمضان

احتفى باحثون ونشطاء فلسطينيون بما وصفوه بـ"انتصار المقاومة وصمود المرابطين المقدسيين"، بعد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع وصول اليهود إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وسط حالة من القلق والتحذير من أي خداع إسرائيلي وتراجع مفاجئ عن هذا القرار.

وجاء قرار نتنياهو بالتراجع عن اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان، بناء على توصية بالإجماع من القادة الأمنيين والعسكريين، حسب ما ذكره بيان مكتبه.

وقوبل قرار نتنياهو بانتقادات لاذعة وجهها مسؤولون وسياسيون إسرائيليون، واصفين هذا القرار بـ"الخطأ الفادح" والاستسلام المخزي لفصائل المقاومة.

It was also decided to prohibit Jewish visitors and tourists from going up to the Temple Mount until the end of Ramadan on the unanimous recommendation of the Defense Minister, the IDF Chief-of-Staff, the Director of the ISA and the Israel Police Inspector General.

