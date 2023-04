قائد فاغنر "يرسم" حدود السيطرة في باخموت وموسكو تكشف عن إنتاج ضخم من "الأسلحة الواعدة"

كشفت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة معطيات جديدة عن خارطة السيطرة الميدانية في مدينة باخموت حيث تدور أشرس المعارك شرق أوكرانيا، في حين أعلنت روسيا عن دخول ما أسمتها "أسلحة واعدة" حيز الإنتاج الضخم.

وقال قائد المجموعة يفغيني بريغوجين في مقطع فيديو نُشر الثلاثاء إن قواته تسيطر الآن على أكثر من 80% من مدينة باخموت.

وفي المقطع الذي نشره مدون عسكري روسي على تطبيق تلغرام، ظهر بريغوجين وهو يعرض خريطة للمنطقة تكشف تواصل حصار قواته للمدينة المدمرة حاليا والتي كان يقطنها، قبل الهجوم الروسي، زهاء 70 ألف نسمة.

وقال بريغوجين إن "الجزء الأكبر من باخموت، أكثر من 80% منها تحت سيطرتنا الآن، بما في ذلك المركز الإداري بالكامل والمصانع والمستودعات وإدارة المدينة".

واستخدم قلما أحمر اللون لتحديد منطقة صغيرة نسبيا معظمها أحياء سكنية في المدينة لم تسيطر عليها القوات الروسية بعد. وقال "الحرب مستمرة هنا".

ويقود مقاتلو فاغنر جهود روسيا المستمرة منذ شهور للسيطرة على باخموت في واحدة من أكثر المعارك دموية منذ بدء حرب أوكرانيا قبل 13 شهرا.

وزعم بريغوجين من قبل أن روسيا سيطرت على المدينة التي تتميز بالتعدين في تصريح تبين أنه سابق لأوانه، لكن أوكرانيا اعترفت بأن الوضع فيما تسميه "حصن باخموت" أصبح صعبا للغاية الآن.

Prigozhin confirms that regular Russian troops have captured (supported) both flanks of Wagner to allow the PMC to concentrate on the finish at Bakhmut, says that 80% of the city is now under Russian control, pic.twitter.com/e8OT6WEs5e

