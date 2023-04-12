البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي بحث مع ولي العهد السعودي قضايا عدة من بينها إيران واليمن

نقلت رويترز عن بيان للبيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان تحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء، وأنهما ناقشا عدة موضوعات من بينها إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

وكانت وكالة الأنباء السعودية أفادت الثلاثاء بأن وليّ العهد محمد بن سلمان اجتمع بالسيناتور الأميركي ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الأميركي الذي يزور السعودية.

وقالت الوكالة إن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك، في حين قال السيناتور غراهام -في تغريدة عقب اللقاء- إنه عقد لقاء "بناء ودافئا" مع ولي العهد السعودي.

وفي بيان أصدره عقب اللقاء، وصف السيناتور غراهام محادثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنها "مثمرة جدا"، وبأن "آفاق تعزيز العلاقات الأميركية السعودية حقيقية مثل الإصلاحات الجارية في المملكة".

وأشار السيناتور إلى أنه عبّر عن تقديره العميق لإبرام السعودية عقدا لاقتناء ما قيمته 37 مليار دولار من طائرات بوينغ.

وفي مارس/آذار الماضي، قال البيت الأبيض إن شركة بوينغ أبرمت صفقتين وصفهما بالتاريخيتين مع شركة الخطوط السعودية وطيران الرياض، لشراء 121 طائرة ركاب من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، بقيمة 37 مليار دولار.