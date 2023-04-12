دعوى قضائية ضد فنان كوميدي عراقي بتهمة "الإساءة لقاضٍ راحل" تشعل منصات التواصل

أشعلت الدعوى القضائية المرفوعة على الفنان الكوميدي العراقي أحمد وحيد بتهمة الإساءة إلى القاضي الراحل محمد عريبي، الذي ترأس بعض جلسات محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال محاربة ومضايقة الفن الهادف من قبل بعض الجهات التي تسعى لخنق الفنانين واستهدافهم، بحسب ناشطين ومغردين.

وظهر الفنان الكوميدي العراقي أحمد وحيد في إحدى حلقات مسلسله الساخر "قط أحمر" -الذي تبثه قناة "يو تي في" (Utv) المحلية ضمن سلسلة برامج شهر رمضان- مرتديا زيّا للقضاة لتجسيد شخصية قاض يصدر أحكاما غريبة من خلال مناقشة ظواهر سلبية في المجتمع بطريقة ساخرة.





وعلى الرغم من أن الحلقة لم تناقش موضوعا سياسيا، وإنما كانت عبارة عن تمثيل مشهد كوميدي عن حالات تسمم في أحد المطاعم، فإن بعض العراقيين اعتبروا ظهور أحمد وحيد بـ"شوارب" كثيفة تشبه شوارب القاضي محمد عريبي محاولة للإساءة إلى رمز من رموز القضاء.

ونشرت منصات عراقية ووسائل إعلام محلية وثيقةً تظهر رفع المحامي أحمد شهيد الشمري دعوى قضائية في محكمة تحقيق الرصافة ضد الفنان أحمد وحيد بتهمة الإساءة والاستهزاء بالقاضي محمد عريبي بطريقة مبطنة، وفقا للوثيقة المتداولة.

وضجت مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين بحملة دعم لأحمد وحيد، وتنديد بالإجراء القضائي الذي وصفوه بـ"المجحف"، حيث غرّد عراقيون -من ضمنهم فنانون- عبر وسم #أحمد_وحيد تعبيرا عن الرفض للحملة التي يتعرض لها الفنان الشاب.

وعبّرت الفنانة والممثلة العراقية هديل كامل عبر حسابها في تويتر عن تضامنها مع الفنان أحمد وحيد، مطالبة بإبعاد الفن ورسالته عن التأويلات، معتبرة أحمد وحيد من الفنانين الذين يقدمون كوميديا عائلية نظيفة.

الشخصيات التي تقدم في الدراما أو الكوميديا هي نماذج من حياتنا اليومية تعاملوا معها بتجريد من هويتها وانتماءاتها ، نعود ونقول ..الفن قيمته أكبر من تسديد الضربات الشخصية لعائلة او عشيرة او شخصية ، الفن يتعامل مع جوهر المشكلات وله طرق مختلفة في تقديمها . pic.twitter.com/ueGBz4MjaY — Hadeel Kamil (@HadeelKamil11) April 10, 2023

أما المخرج والفنان الكوميدي علي فاضل فقد عبّر عن تضامنه مع أحمد وحيد، مذكرا بما عاشه من تجربة مشابهة، معتبرا أن وحيد أكبر من هذه التهمة، ومشيرا إلى أن هذا حال من يناقش أزمات البلاد، وفق تعبيره.

من جانبه، وصف الإعلامي ستيفن نبيل الفنان أحمد وحيد بالمبدع، معتبرا أن محاولات إسكاته تأتي ضمن المحاولات المستمرة لإسكات الإعلام والفن، اللذين يعدان آخر فضاء للشعب لإيصال صوته، وفق قوله.

ونشر الفنان الكوميدي أحمد وحيد توضيحا عن الشخصية التي قدمها في مشهد المحكمة، نافيا أن تكون لها علاقة بالقاضي محمد عريبي، ومعتبرا أنه ليس من المروءة تقليد شخصية راحلة تنتمي إلى عشيرة معروفة جنوبي العراق، وأكد أن شخصية القاضي التي قدمها لم تكن فاسدة ولم تسء لأي قاض.

وردا على الجدل، نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق رفع دعوى قضائية على أحمد وحيد، مشددا على احترام الفن بمختلف صوره والتعبير عن الرأي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وأكد المجلس في بيان عبر موقعه الرسمي أن "القاضي المختص نفى وجود دعوى أصولية ضد الفنان أحمد وحيد، لكن ما حصل هو قيام أحد المحامين بتقديم طلب إلى محكمة تحقيق الرصافة، وأشار عليه القاضي بموجب إجراء روتيني وفق السياقات الإدارية المتبعة، ثم قام المحامي بتصويره من دون أن يراجع المحكمة أو مركز شرطة معينا لاستكمال إجراءات الشكوى الأصولية حتى الآن".

وتعليقا على رد مجلس القضاء الأعلى، قال الفنان الشاب، في منشور عبر حسابه بفيسبوك، إن أمنه الشخصي لم يكن مستقرا في الفترة الماضية، وإن سمتعه تأثرت لدى البعض، مشيرا إلى أن عائلة القاضي وعشيرته أمطروه باتصالات المحبة وكلمات السلام على خلاف المحامي صاحب الدعوى.

يذكر أن أحمد وحيد هو مؤلف وفنان كوميدي عراقي، ولد في الكويت عام 1983 وعاش فيها 7 أعوام قبل أن يعود للعراق، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة البصرة، ولديه عدة أعمال فنية أهمها "بنج عام" و"آخر ظهور" و"قط أحمر"، ناقشت جميعها ظواهر مجتمعية بطريقة فكاهية محافظة.

ويعد وحيد أحد أبطال مسلسل "قط أحمر" الذي يعرض حاليا -بموسمه الثالث- على قناة "يو تي في" المحلية بعد الإفطار، في ظل تحقيقه نجاحا ومتابعة جيدين من لدن كثير من العراقيين.

وكانت قناة "يو تي في" قد بدأت البث في أبريل/نيسان 2020، ويمتلكها السياسي السني المعروف خميس الخنجر، وقد تعرضت القناة إلى تهديدات عديدة بسبب مناقشة الأوضاع العراقية، وكان آخرها إلقاء قنبلة يدوية على مقر القناة ببغداد قبل أسابيع.

أما القاضي محمد عريبي فهو من بين القضاة الذين ترأسوا بعض جلسات محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بين عامي 2004 و2006، حيث توفي عام 2021 متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

إقامة دعوى ضد الفنان أحمد وحيد…@Ahmedwa93188516

مااعرف شلون الديمقراطية تصير يعني؟!

مجرد ان تمس اي شخصية بالدولة من قريب أو من بعيد تلاگي نفسك بيد عزرائيل (الكاتم) او بالسجن!! بلد لايصلح للعيش… pic.twitter.com/UBUyqJrWmc — J.S.H (@jafaralaaraji82) April 9, 2023