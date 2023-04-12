حتى إذا أدين قضائيا.. ترامب يتعهد بأنه لن ينسحب من السباق الرئاسي

تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حتى إذا أدين بتهم جنائية، مشددا على أن الرئيس جو بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.

وقال ترامب الذي يواجه 34 تهمة جنائية في نيويورك، في قضية دفع أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز خلال انتخابات عام 2016، إنه لا شيء يمنعه من الترشح حتى "الإدانة".

وأضاف، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" (FOX NEWS) التلفزيونية، "لن أنسحب مطلقا"، مؤكدا أن هذا ليس من طبيعته.

وانتقد ترامب قضايا مختلفة ضده وضد مصالحه، منها قضية احتيال ضريبي أدينت بها منظمة ترامب العام الماضي.

وحسب موقع "أكسيوس" (Axios) الإخباري الأميركي، يواجه ترامب تحقيقات جنائية متعددة، وهو أول رئيس حالي أو سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه اتهامات جنائية بعد اتهام القضاء له في محكمة في مانهاتن بمدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر.

التشكيك في بايدن

وشكك ترامب البالغ 76 عاما، في أول ظهور إعلامي رئيسي له منذ مثوله أمام المحكمة الأسبوع الماضي، في قدرة الرئيس الأميركي جو بايدن البالغ 80 عاما على خوض معركة إعادة انتخابه عام 2024. ولم يعلن بايدن حتى الساعة رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ويشكك ترامب وغيره من كبار الجمهوريين باستمرار في حالة بايدن العقلية والوهن الواضح عليه.

وتسلط وسائل الإعلام اليمينية مثل "فوكس نيوز" في كثير من الأحيان الضوء على زلات لسان الرئيس بايدن، واللحظات التي يبدو فيها شاردا وكأنه فقد التركيز.

وخلال ولاية ترامب، كانت شبكة "فوكس" منبرا مفتوحا للرئيس السابق للتعبير عن آرائه إلى درجة أنه كان يظهر في برامجها من دون سابق إنذار، ويتحدث مطولا في حال احتاج للتعليق على أمر ما.

وتوترت العلاقة بين الرئيس السابق والشبكة بعد هزيمة ترامب أمام بايدن عام 2020، لكنها عادت لتستعيد حرارتها مع احتدام المنافسة على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة.