بعد نشر فيديو لقطع رأس أسير.. زيلينسكي يدين "الوحوش" الروس وموسكو تدعو للتحقق

دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء من وصفهم بـ"الوحوش" الروس بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عملية قطع رأس رجل يعتقد أنه أسير حرب أوكراني، في حين دعا الكرملين إلى "التحقق من صحة التسجيل".

ونشر تسجيل الفيديو على تطبيق إنستغرام، ويُظهر -حسب كييف- جنديا روسيا يقطع رأس أسير أوكراني بسكين.

وقال الرئيس زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام "كم يقتل هؤلاء بسهولة.. العالم بأسره يجب أن يشاهد هذا الفيديو لإعدام أسير حرب أوكراني"، وأكد أن "هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها".

وأوضح زيلينسكي أن الأوكرانيين يجب عليهم أن يركزوا على الجبهة وعلى طرد المحتلين من البلاد. وأضاف أن المهام الرئيسية الآن هي "سحق المحتل وإصدار أحكام بحق القتلة ومحاكمة الأشرار".

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023