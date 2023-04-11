يزور مناطق ينحدر منها أسلافه.. بايدن يتوجه إلى أيرلندا لتخليد اتفاق "الجمعة العظيمة"

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء واشنطن متّجها إلى أيرلندا الشمالية في زيارة بمناسبة مرور 25 عاما على اتفاق "الجمعة العظيمة" الذي أنهى 3 عقود من الصراع الدامي في هذه المقاطعة البريطانية.

وأقلعت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" قبيل الظهر متّجهة إلى بلفاست، حيث سيكون في استقبال بايدن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

ويبدأ برنامج الزيارة غدا الأربعاء، ويتضمن عقد لقاء مع سوناك وإلقاء خطاب أمام طلاب.

ويعتزم بايدن الإشادة باتفاق "الجمعة العظيمة" الخاص بأيرلندا الشمالية الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات قبل 25 عاما، كما يعتزم الإشادة أيضا بالتقدم الذي تم إحرازه منذ ذلك الوقت.

يذكر أن هذا الاتفاق -المعروف أيضا باسم "اتفاق بلفاست" الذي يعود إلى عام 1998- أنهى الحرب الأهلية بين البروتستانت المؤيدين للاتحاد مع بريطانيا والكاثوليك المؤيدين لإعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا.

ويعتزم بايدن التوجه مساء الأربعاء إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث سيلقي خطابا أمام البرلمان الأيرلندي.

أسلاف الرئيس

وتجدر الإشارة إلى أن عائلة بايدن لها أصول أيرلندية، إذ إن أسلافه كانوا هاجروا في الماضي من أيرلندا إلى الولايات المتحدة.

ويعتزم بايدن خلال تواجده في أيرلندا زيارة عدة أماكن ينحدر منها أسلافه.

في سياق متصل، قالت شرطة أيرلندا الشمالية -في وقت سابق- إن عددا من الملثمين ألقوا عبوات حارقة وأشياء أخرى على إحدى سياراتها تعبيرا عن معارضة اتفاق "الجمعة العظيمة" للسلام، قبل يوم من زيارة الرئيس الأميركي.

وأظهرت صورة 4 شبان في منطقة كريجان -التي يسكنها أغلبية من القوميين الأيرلنديين- يلقون عبوات حارقة على سيارة للشرطة غطتها النيران من جانب واحد. وقالت الشرطة إنه لم يصب أحد وحثت على التزام الهدوء.