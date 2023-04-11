"هجومية وعملية".. زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قوة الردع العسكري لبلاده

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الثلاثاء أن الزعيم كيم جونغ أون دعا إلى تعزيز قوة الردع العسكري لبلاده بطريقة "عملية وهجومية بدرجة أكبر"، لمواجهة ما وصفتها بالتحركات العدوانية من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة إن تصريحات كيم جاءت خلال اجتماع موسع أمس الاثنين للجنة العسكرية المركزية، لمناقشة الجهود الجارية لتعزيز قوة الردع العسكري للبلاد "لمواكبة التحركات المتزايدة من جانب الاستعماريين الأميركيين والدمى الخونة في كوريا الجنوبية لإطلاق حرب عدوان".

وتتعامل كوريا الشمالية بغضب مع سلسلة من المناورات العسكرية للدولتين الحليفتين وصفتها وكالة الأنباء المركزية بأنها تهدف إلى الاستعداد "لحرب شاملة"، وتضطر بيونغ يانغ لبحث اتخاذ "رد فعل عملي قوي"، بما يتضمن الخيارات العسكرية.

وتجري القوات الكورية الجنوبية والأميركية مناورات الربيع السنوية منذ مارس/آذار الماضي، وتتضمن تدريبات جوية وبحرية بمشاركة ناقلة طائرات أميركية وقاذفات من طراز "بي1- بي" (B1- B)، و"بي- 52″ (B-52)، كما أجرتا أول تدريبات على إنزال برمائي واسع النطاق خلال 5 سنوات.

وقامت كوريا الشمالية بعدد من الأنشطة العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ كشفت عن رؤوس حربية نووية جديدة صغيرة الحجم.

واختبرت ما وصفتها بأنها مسيّرة هجومية قادرة على حمل رأس نووي وشن هجوم تحت الماء وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على ضرب أي منطقة في الولايات المتحدة.