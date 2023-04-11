مشهد غير معتاد.. أكوام من البرد تغطي شوارع الباحة في السعودية

شهدت مدينة الباحة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، أمطارا غزيرة وتساقطا للبَرَد بشكل كثيف أدى إلى تراكمه وإغلاق العديد من الطرق وتعطل حركة السير، وذلك في حالة وُصفت بأنها "نادرة وتاريخية".

#من_الميدان

جهود أمانة منطقة #الباحة لإزالة البرَد و الأتربة والحجارة المتساقطة في الطرق والشوارع اثناء الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة . pic.twitter.com/8cq5pCl3rL — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) April 10, 2023

وشاركت حسابات رسمية تابعة لأمانة منطقة الباحة وبلدية محافظة بلجرشي، مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر الجرافات وهي تُزيل البرَد والأتربة والحجارة المتساقطة في الطرق والشوارع أثناء الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

فرق الطوارئ بــ #أمانة_منطقة_الباحة تنتشر في الميدان وتقوم بإزالة البرد و الاتربة والحجارة المتساقطة في الطرق والشوارع اثناء الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة #الباحة #أمطار #اللَّهُمَّ_صَيِّبًا_نَافِعًا #أمانة_منطقة_الباحة #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/vY74d2Yi61 — أمانة منطقة الباحة (@amantalbaha) April 10, 2023

وأظهرت فيديوهات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة الفرح والبهجة بين الشباب، وحظيت مشاهد بثّها نشطاء على "تك توك"، بمشاهدة تجاوزت أكثر من مليونَي مشاهدة.

ونبّه "المركز الوطني للأرصاد" المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام وكثافة البرد في مدينة الباحة وعدد من محافظات المملكة.