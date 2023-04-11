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مشهد غير معتاد.. أكوام من البرد تغطي شوارع الباحة في السعودية

#من_الميدان جهود أمانة منطقة #الباحة لإزالة البرَد و الأتربة والحجارة المتساقطة في الطرق والشوارع اثناء الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة .
الجرافات تُزيل البرد المتساقط بكثافة في مدينة الباحة جنوب غربي السعودية (مواقع التواصل)
11/4/2023

شهدت مدينة الباحة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، أمطارا غزيرة وتساقطا للبَرَد بشكل كثيف أدى إلى تراكمه وإغلاق العديد من الطرق وتعطل حركة السير، وذلك في حالة وُصفت بأنها "نادرة وتاريخية".

وشاركت حسابات رسمية تابعة لأمانة منطقة الباحة وبلدية محافظة بلجرشي، مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر الجرافات وهي تُزيل البرَد والأتربة والحجارة المتساقطة في الطرق والشوارع أثناء الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأظهرت فيديوهات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حالة الفرح والبهجة بين الشباب، وحظيت مشاهد بثّها نشطاء على "تك توك"، بمشاهدة تجاوزت أكثر من مليونَي مشاهدة.

@z4.n

فايز😂😂😂😭. #2023 #الجنوب #غامد_الهيلا #الباحة #امطاراليوم #capcut #اكسبلور

♬ الصوت الأصلي – عبدالرحمن المحسن. ابو صالح

@f6_w11

احسن يوم 😂💔.#الباحة

♬ Creepy Violins – Apollo Nove

ونبّه "المركز الوطني للأرصاد" المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام وكثافة البرد في مدينة الباحة وعدد من محافظات المملكة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي