عادة سنوية.. سيارات قديمة تجوب شوارع قطر قبيل الإفطار في رمضان
يشهد درب لوسيل في قطر خلال أيام شهر رمضان المبارك استعراضات بعشرات السيارات الكلاسيكية والحديثة قبيل موعد صلاة المغرب وتناول الإفطار.
ويظهر المشهد الاستعراضي الرمضاني الذي أصبح عادة سنوية مستمرة مدى تمسك بعض القطريين بالسيارات القديمة.
وكانت فعالية السيارات الكلاسيكية تقام على الكورنيش خلال السنوات السابقة، إلا أنها تقام هذا العام للمرة الأولى في درب لوسيل كنوعٍ من التجديد، حسب ما قاله طارق الموسى مُنظم فعاليات بمركز "مواتر" المعني برياضة الاستعراض، والمسؤول عن تنظيم فعالية السيارات الكلاسيكية بدرب لوسيل، في تصريحات سابقة لصحيفة "الراية القطرية".
وتشمل الاستعراضات بالسيارات مشاركة نحو 3 آلاف سيارة كلاسيكية وحديثة في مسير قبل الإفطار ينظمه مركز "مواتر" بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة مدينة لوسيل، وفق الموسى.
وتقام الفعالية يوميا من 3.30 عصرًا إلى 5.30 قبل الإفطار، مع تخصيص مسابقة وسحب يومي لاختيار أفضل صورة، ويكسب من يتم اختيار صورته جائزة قدرها 1000 ريال (نحو 275 دولارا) مقدمة كهدية من "مواتر".
وقال مغردون إن هذه الاستعراضات تمنح فرصة للكثير من الأسر القطرية للمشاركة في المسير، مشيرين إلى أن بعض القطريين لا يخرجون سياراتهم القديمة للشوارع إلا في هذا التقليد السنوي بشهر رمضان.
@osamanasan
عادة رمضانية قطرية؟! #سويسرا #سفر#هولندا #turbo_plus #السعودية#🌹#إنستاغرام🌹#سويسرا #turbo_plus#السعودية#الجزائر#قطر#العراق#ليبيا#الأردن#مصر#المغرب#حزامك_أمانك#عمان#فرنسا#H #تونس #osamanasan #دبي #travel #wheretovisit #wheretovisit #قطر2022 #قطر_بعدسة_أسامة #أسامة_إنها_قطر #إنها_السعودية #qatar2022
@osamanasan
صدمتني أسعار الأرقام المميزة بقطر😱 @QSN 🇶🇦 #سويسرا #سفر#هولندا #turbo_plus #السعودية#🌹#إنستاغرام🌹#سويسرا #turbo_plus#السعودية#الجزائر#قطر#العراق#ليبيا#الأردن#مصر#المغرب#حزامك_أمانك#عمان#فرنسا#H #تونس #osamanasan #دبي #travel #wheretovisit #wheretovisit #قطر2022 #قطر_بعدسة_أسامة #أسامة_إنها_قطر #إنها_السعودية #qatar2022
وتظهر الفيديوهات تجمعات مختلفة لكثير من الناس مع بعض سائقي السيارات كل يوم لتبادل أطراف الحديث، ومن ثم بدء المسير، ويتنقلون في موقع محدد لعرض سياراتهم الفاخرة والكلاسيكية.