عادة سنوية.. سيارات قديمة تجوب شوارع قطر قبيل الإفطار في رمضان

يشهد درب لوسيل في قطر خلال أيام شهر رمضان المبارك استعراضات بعشرات السيارات الكلاسيكية والحديثة قبيل موعد صلاة المغرب وتناول الإفطار.

ويظهر المشهد الاستعراضي الرمضاني الذي أصبح عادة سنوية مستمرة مدى تمسك بعض القطريين بالسيارات القديمة.

وكانت فعالية السيارات الكلاسيكية تقام على الكورنيش خلال السنوات السابقة، إلا أنها تقام هذا العام للمرة الأولى في درب لوسيل كنوعٍ من التجديد، حسب ما قاله طارق الموسى مُنظم فعاليات بمركز "مواتر" المعني برياضة الاستعراض، والمسؤول عن تنظيم فعالية السيارات الكلاسيكية بدرب لوسيل، في تصريحات سابقة لصحيفة "الراية القطرية".

وتشمل الاستعراضات بالسيارات مشاركة نحو 3 آلاف سيارة كلاسيكية وحديثة في مسير قبل الإفطار ينظمه مركز "مواتر" بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة مدينة لوسيل، وفق الموسى.

وتقام الفعالية يوميا من 3.30 عصرًا إلى 5.30 قبل الإفطار، مع تخصيص مسابقة وسحب يومي لاختيار أفضل صورة، ويكسب من يتم اختيار صورته جائزة قدرها 1000 ريال (نحو 275 دولارا) مقدمة كهدية من "مواتر".

وقال مغردون إن هذه الاستعراضات تمنح فرصة للكثير من الأسر القطرية للمشاركة في المسير، مشيرين إلى أن بعض القطريين لا يخرجون سياراتهم القديمة للشوارع إلا في هذا التقليد السنوي بشهر رمضان.

وتظهر الفيديوهات تجمعات مختلفة لكثير من الناس مع بعض سائقي السيارات كل يوم لتبادل أطراف الحديث، ومن ثم بدء المسير، ويتنقلون في موقع محدد لعرض سياراتهم الفاخرة والكلاسيكية.