مجموعات من المستوطنين تقتحم الأقصى مجددا وقوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بعد اقتحام جنين

أفادت مراسلة الجزيرة -صباح اليوم الثلاثاء- بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال. في حين اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة مدينة جنين واعتقلت 5 فلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية نحو أحياء الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل، كما اندلعت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بأكثر من 40 آلية عسكرية.

ومنذ عدة أشهر، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمال الضفة الغربية المحتلة، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين. وعادة ما تندلع مواجهات ويجري تبادل إطلاق للنار في كل عملية.

تغطية صحفية| لحظة استهداف مركبة عسكرية للاحتلا.ل في جنين pic.twitter.com/pYDmTl9Jnp — Jmedia (@Jmediaps) April 11, 2023

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 100 شهيد، بينهم 18 طفلا وسيدة.

وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، عقب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام الأقصى ومنع المصلين من الاعتكاف فيه، مما أدى إلى اشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وتصاعد التوتر بإطلاق صواريخ على إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا، والرد عليها بقصف جوي ومدفعي إسرائيلي، ثم عمليتي إطلاق نار ودهس في الضفة وإسرائيل أسفرتا عن 3 قتلى، بينهم سائح إيطالي، وإصابة 5 آخرين.