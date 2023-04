"تصعيد ضد الأقليات".. مجلس مسلمي كندا يندد بحظر غرف الصلاة في مدارس مقاطعة كيبيك

ندد المجلس الوطني للكنديين المسلمين بقرار حظر غرف الصلاة في المدارس بمقاطعة كيبيك الكندية، معتبرا أن القرار "تصعيد آخر غير مقبول" من سلطات المقاطعة ضد حقوق الأقليات.

وقال المجلس -أحد أبرز المؤسسات المدنية الكندية المدافعة عن حقوق المسلمين- في بيان الأحد، إنه "بموجب القانون الجديد ستضطر المؤسسات التعليمية في كيبيك الآن إلى فرض رقابة على الحياة الروحية للشباب المسلم".

وأضاف "لا ينبغي على الطلاب المسلمين القلق بشأن استهدافهم من قبل حكومتهم لمجرد ممارسة حقهم في الصلاة".

(3) He is now demanding that students who wish to pray at school must do so "discreetly" and "quietly".

Educational institutions in Quebec will now be forced to surveil and police the spiritual lives of Muslim youth.

