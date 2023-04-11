ترامب يستأنف أمرا قضائيا يطلب من نائبه السابق الإدلاء بشهادته في تحقيقات الهجوم على الكونغرس

قال مصدر مطلع إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استأنف أمرا قضائيا يطلب من مايك بنس، نائبه إبان توليه رئاسة الولايات المتحدة، الإدلاء بشهادته في تحقيق محقق خاص في جهود إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقدّم محامو ترامب دعوى الاستئناف بعد حكم يتعلق بتحقيق وزارة العدل في مساعي تقويض الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها الجمهوري ترامب لصالح الديمقراطي جو بايدن.

وما زالت القضية غير متاحة للاطلاع، في حين لم يرد عدد من محامي ترامب بعد على طلب التعليق.

ومن المقرر تقديم المذكرات النهائية في الاستئناف بحلول 25 مايو/أيار، وفقا للجدول الزمني الأولي الذي حددته المحكمة ولم يذكر أسماء أطراف القضية.

وقال بنس الأسبوع الماضي إنه لن يستأنف حكم قاض يطالبه بالإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى، بشأن محادثاته مع ترامب قبل الهجوم العنيف على مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وفي حكم صدر في مارس/آذار الماضي، قال القاضي أيضا إن بنس ما زال بوسعه الامتناع عن الإجابة على الأسئلة المتعلقة بـ6 يناير/كانون الثاني.

ويتولى المحقق الخاص جاك سميث الذي عيّنه وزير العدل ميريك غارلاند في نوفمبر/تشرين الثاني التحقيق مع ترامب.

ويبحث أحد التحقيقين اللذين يشرف عليهما سميث محاولات التدخل في الانتقال السلمي للسلطة بعد خسارة ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أمام بايدن، بينما يبحث الثاني في احتفاظ ترامب بوثائق سرية في منتجع مارالاغو الذي يقيم فيه بفلوريدا بعد تركه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، واحتمال محاولته عرقلة تحقيق وزارة العدل.