تتضمن لأول مرة تدريبات بالذخيرة الحية.. بدء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

بدأت الفلبين والولايات المتحدة -اليوم الثلاثاء- أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بينهما في بحر جنوب الصين، في ظل تزايد الوجود العسكري الصيني بالمنطقة.

وأوضحت القوات المسلحة الفلبينية -في بيان- أن التدريبات السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة يشارك فيها نحو 18 ألف جندي، وتتضمن لأول مرة تدريبات بالذخيرة الحية، مشيرة إلى أنها ستستمر حتى 28 أبريل/نيسان الجاري.

وتُجرى هذه المناورات السنوية -التي تعرف باسم "باليكاتان" وتعني بالفلبينية "جنبا إلى جنب"- بعد تدريبات واسعة أجرتها الصين لمدة 3 أيام، وتضمنت محاكاة لتطويق تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

#Balikatan 2023, the largest iteration of our bilateral military exercise with the 🇵🇭, officially started today. More than 17,600 @TeamAFP and U.S. military members will train shoulder-to-shoulder, enhancing capability across various military operations. pic.twitter.com/GRk2WoXdfw — U.S. Embassy in the Philippines (@USEmbassyPH) April 11, 2023

كما تشمل التدريبات هبوط مروحيات عسكرية على جزيرة لوزون الفلبينية على بعد 300 كيلومتر من تايوان، وتدريبات للقوات البرمائية، وفق البيان.

من جهته، قال الجنرال إريك أوستن من الوحدة الجوية الأولى في مشاة البحرية الأميركية (مارينز) -خلال مراسم بدء المناورات في مانيلا- "بهذه التدريبات ستعزز القوات الفلبينية والأميركية القدرة على القيام بعمليات مشتركة".

أما المتحدث باسم الجيش الفلبيني الكولونيل ميديل أغيلار فقال إن المناورات ستسمح بتحسين "التكتيكات والتقنيات والآليات" بالنسبة للعديد من العمليات العسكرية.

وهذه المرة الأولى التي تُجرى فيها المناورات السنوية المشتركة في عهد الرئيس فرديناند ماركوس الابن الذي يسعى إلى تحسين العلاقات مع واشنطن بعدما تدهورت في عهد سلفه رودريغو دوتيرتي.

ووضعت الفلبين في مطلع نيسان/أبريل الجاري 4 قواعد عسكرية إضافية في تصرف الولايات المتحدة، بينها قاعدة بحرية غير بعيدة عن تايوان، مما أثار غضب بكين.