تتضمن لأول مرة تدريبات بالذخيرة الحية.. بدء أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

بدأت الفلبين والولايات المتحدة -اليوم الثلاثاء- أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بينهما في بحر جنوب الصين، في ظل تزايد الوجود العسكري الصيني بالمنطقة.

وأوضحت القوات المسلحة الفلبينية -في بيان- أن التدريبات السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة يشارك فيها نحو 18 ألف جندي، وتتضمن لأول مرة تدريبات بالذخيرة الحية، مشيرة إلى أنها ستستمر حتى 28 أبريل/نيسان الجاري.

وتُجرى هذه المناورات السنوية -التي تعرف باسم "باليكاتان" وتعني بالفلبينية "جنبا إلى جنب"- بعد تدريبات واسعة أجرتها الصين لمدة 3 أيام، وتضمنت محاكاة لتطويق تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

#Balikatan 2023, the largest iteration of our bilateral military exercise with the 🇵🇭, officially started today.

More than 17,600 @TeamAFP and U.S. military members will train shoulder-to-shoulder, enhancing capability across various military operations. pic.twitter.com/GRk2WoXdfw

— U.S. Embassy in the Philippines (@USEmbassyPH) April 11, 2023