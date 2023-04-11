بالفيديو.. مشاهد لقتال الشوارع في مدينة باخموت الأوكرانية

نشرت القوات البرية الأوكرانية مقطع فيديو حديثا يوثق واقع المعارك مع القوات الروسية، وحجم الدمار في مدينة باخموت شرقي البلاد.

ويظهر الفيديو مشاهد قتال شوارع بالأسلحة الخفيفة بين أزقة ومنازل هذه المدينة التي تعرضت معظم مبانيها لدمار كبير.

وعلقت القوات الأوكرانية عليه بأن هذه المشاهد تستطيع أن تلخص حال المدينة المدمرة ومحيطها، مشيرة إلى أن اللقطات توثق معارك تخوضها الكتيبة الميكانيكية الأولى من لواء الهجوم الثالث بالجيش في باخموت.

وتعد معركة باخموت، الواقعة في مقاطعة دونيتسك، واحدة من أكثر المعارك دموية وأطولها أمدا في الحرب الروسية الأوكرانية.