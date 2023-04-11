باكستان تندد بقرار الهند عقد لقاءات لمجموعة العشرين في كشمير

نددت باكستان اليوم الثلاثاء بقرار الهند عقد اجتماعات لمجموعة العشرين في إقليم كشمير المتنازع عليه، الشهر المقبل، ووصفت الخطوة بأنها "غير مسؤولة".

وتدعي الجارتان النوويتان السيادة الكاملة على الإقليم لكنهما تتقاسمان إدارته، وخاضتا حربين من حروبهما الثلاث للسيطرة عليه.

وتتولى الهند حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لمدة عام، ومن المقرر أن تستضيف قمة القادة في نيودلهي في أوائل سبتمبر/أيلول المقبل.

لكن برنامج الفعاليات التي تسبق القمة يتضمن عقد اجتماعات لمجموعة العشرين ولمجموعة شباب العشرين في سريناغار، عاصمة كشمير الصيفية، وفي بلدة "ليه" الواقعة بمنطقة لاداخ. وهذه الاجتماعات ستجري في أبريل/نيسان الحالي ومايو/أيار المقبل.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا نددت فيه باختيار أماكن الاجتماعات في الأراضي المتنازع عليها.

وقالت إن "قرار الهند غير المسؤول هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تخدم مصالحها الذاتية لتكريس احتلالها غير الشرعي لجامو وكشمير".

واتهمت الوزارة الهند "بتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي وانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". وقالت إن "باكستان تندد بشدة (بمثل) هذه القرارات".