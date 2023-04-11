إيران: نعمل على إعادة فتح سفارتنا بالرياض قبل بدء موسم الحج

قال مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة شؤون الدول الخليجية بالخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي إن بلاده تعمل على إعادة فتح سفارتها في الرياض وقنصليتها في جدة مع نهاية الشهر المقبل وقبل بدء موسم الحج.

وأضاف عنايتي أن الجانب السعودي أكد لطهران أنه سيكمل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد، مؤكدا أن الرياض وافقت على استئناف العمرة المفردة للمواطنين الإيرانيين.

وكان وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان وقّعا الخميس الماضي في بكين- بيانا مشتركا بشأن تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه البلدان قبل نحو شهر بوساطة صينية، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

واتفق الطرفان -في البيان المشترك الذي صدر في ختام مباحثاتهما بالعاصمة الصينية- على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق عودة العلاقات بين البلدين الموقع في بكين في مارس/آذار الماضي، من خلال إعادة فتح الممثليات واتخاذ الإجراءات لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران وقنصليتي جدة ومشهد.

كما أكد الجانبان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، وكذلك الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي. وأضاف البيان المشترك أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.