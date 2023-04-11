أسوشيتد برس: وثيقة أميركية مسربة تسلط الضوء على تعاون استخباري بين الإمارات وروسيا

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) استنادا لوثيقة أميركية مسربة بأن جواسيس أميركيين التقطوا إشارات من ضباط مخابرات روس وهم يتفاخرون بإقناعهم الإماراتيين بالعمل معهم ضد وكالتي المخابرات الأميركية والبريطانية.

وأضافت الوكالة أن المسؤولين الأميركيين امتنعوا عن التعليق على الوثيقة التي كانت تحمل علامات سرية للغاية.

كما أشارت إلى أن الإمارات تنظر على الأرجح إلى التعامل مع المخابرات الروسية على أنه فرصة لتعزيز العلاقات المتنامية بين أبو ظبي وموسكو وتنويع الشراكات الاستخباراتية وسط مخاوف من فك ارتباط الولايات المتحدة بالمنطقة.

وردا على الوثيقة، نقلت أسوشيتد برس عن بيان خاص من الحكومة الإماراتية رفضها لما سمته المزاعم المتعلقة باتفاق لتعميق التعاون بين الإمارات وأجهزة أمنية لدولة أخرى ضد دول أخرى.

وأضاف البيان "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات عميقة ومتميزة مع جميع الدول، تعكس مبادئها في الانفتاح والشراكة وبناء الجسور والعمل على خدمة المصالح المشتركة للدول والشعوب لتحقيق الأمن والسلم الدوليين".