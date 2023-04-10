واشنطن بدأت تقييم المخاطر.. ماذا قالت روسيا عن تسريب وثائق المخابرات الأميركية؟

باشرت الأجهزة المعنية في أميركا تقييم المخاطر التي قد تترتب على تسريب وثائق سرية أميركية حول الحرب في أوكرانيا وعدد من الدول الحليفة لواشنطن، في وقت علقت فيه موسكو اليوم الاثنين على هذه التسريبات.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ "بدأت مباشرة التعاون بين الوكالات لتقييم تأثير (تسريب) هذه الوثائق المصورة على الأمن القومي وعلى حلفائنا وشركائنا".

وحسب تحليل وسائل إعلام أميركية، قد تكون هذه التسريبات مفيدة لموسكو، إذ إن هذه الوثائق تظهر مدى اختراق أجهزة الاستخبارات الأميركية أجزاء معينة من الجهاز العسكري الروسي.

وتحاول وزارة العدل الأميركية -التي فتحت تحقيقا السبت الماضي- تحديد مصدر التسريبات، وما زالت تدرس مدى صحة الوثائق التي تم نشرها.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) عن مسؤولين أميركيين أن هذه الوثائق تم تزوير بعضها، لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.

ويقول بعض خبراء الأمن القومي ومسؤولون أميركيون إنهم يشتبهون في أن يكون المسرّب أميركيا، نظرا لاتساع الموضوعات التي تغطيها الوثائق، لكنهم لا يستبعدون ضلوع عناصر مؤيدة لروسيا.

وقال ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CAI) إنه من المرجح للغاية أن تكون موسكو هي التي دبّرت التسريب لبث الارتباك والفرقة المحتملة بين واشنطن وحلفائها.





مرض وفضيحة

ومن جانبه، قال الكرملين اليوم الاثنين إن هناك اتجاها عاما لتحميل روسيا مسؤولية كل شيء، ردا على سؤال حول اتهامات باحتمال ضلوع موسكو في تسريب وثائق للمخابرات الأميركية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "لا يمكنني التعليق على هذا على أي نحو. أنا وأنتم نعلم أن هناك في الواقع اتجاها دائما لتحميل روسيا مسؤولية كل شيء. هذا، في العموم، مرض".

ورفض جهاز المخابرات الخارجية الروسي التعليق حين سألته رويترز عن التسريبات الأميركية.

ووصف بيسكوف التسريبات بأنها "مثيرة جدا للاهتمام". وفي رد على سؤال عن احتمال تجسس واشنطن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال بيسكوف إن هذا غير مستبعد.

وأضاف "تكررت كثيرا حقيقة أن الولايات المتحدة كانت تتجسس على عدد من رؤساء الدول، خاصة في العواصم الأوروبية، منذ فترة طويلة، وتسبب هذا في مواقف فاضحة عديدة".