نتنياهو: إسرائيل مستهدفة وتتعرض لهجوم إرهابي

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نتنياهو يعدل عن قراره إقالة وزير الدفاع

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين إنه قرر إبقاء وزير الدفاع يوآف

جالانت في منصبه بسبب الأزمة الأمنية المتصاعدة، ليعدل عن قراره

السابق بإقالة الوزير.

وأضاف أنهما سويا خلافهما بشأن دعوة جالانت العلنية الشهر

الماضي لوقف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة وأثارت

انقساما واسعا، والتي قال جالانت إنها أصبحت تهديدا لأمن إسرائيل.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)