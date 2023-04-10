دعا رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي القادة السياسيين في ليبيا للاستجابة لنداء الليبيين والوفاء بالتزاماتهم للانتهاء مما وصفه بالإطار الدستوري والقانوني لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في 2023.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها باتيلي -أمس الأحد- لمدينة سبها جنوبي ليبيا، وفق سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي.

وأشار باتيلي إلى أنه التقى عددا من الأعيان وممثلي المجتمع المدني والشباب والنساء، فضلا عن القادة العسكريين والأمنيين من جميع أنحاء البلاد. وأضاف "استمعت إلى مطالبهم المشتركة بإنهاء الأزمة السياسية الحالية من خلال الانتخابات"، لافتا إلى أن كثيرين أعربوا عن الإحباط الذي أصابهم جراء استمرار هذه الأزمة.

في الأثناء، بحث أعضاء لجنة "6+6" الليبية أمس الأحد مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح في طرابلس تنفيذ خارطة طريق إجراء الانتخابات.

وقالت مفوضية الانتخابات -في بيان- إن الاجتماع يأتي في إطار الاتصالات التي تقوم بها لجنة "6+6" مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القوانين الانتخابية والتي تأتي على رأسها المفوضية.

وذكر البيان أيضا أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.

وأسفر الاجتماع عن "الاتفاق على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة"، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية بما يسهل عمل اللجنة ويسرع صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخارطة الانتخابية المخطط لها هذا العام.

وتهدف اللجنة لإقرار قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع حالي على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.