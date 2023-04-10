عاجل | سي إن إن عن مصدر مطلع: الوثائق المسربة يبدو أنه تم طيها على عجل وإخفاؤها قبل إخراجها في مكان آمن
10/4/2023-|آخر تحديث: 10/4/202302:46 AM (مكة المكرمة)
عاجل | سي إن إن عن مصدر مطلع: الوثائق المسربة يبدو أنه تم طيها على عجل وإخفاؤها قبل إخراجها في مكان آمن
رويترز عن مسؤولين أميركيين: هناك اشتباه في أن تسريب الوثائق السرية يقف خلفه شخص من الولايات المتحدة
رويترز عن مسؤول رفيع سابق في البنتاغون: العديد من الوثائق المسربة كانت بيد الولايات المتحدة فقط
رويترز عن مسؤولين أميركيين: التحقيق في تسريب الوثائق في مراحله الأولى ولا نستبعد مسؤولية أفراد موالين لروسيا
رويترز عن مسؤول أميركي: البحث جار عن دوافع تسريب الوثائق من قبل مسؤول أميركي أو مجموعة من المسؤولين
المصدر : الجزيرة