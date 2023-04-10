إيران: إرسال واشنطن غواصاتها للمنطقة هو للتغطية على تراجع قدرتها على مستوى العالم

قالت الخارجية الإيرانية إن إرسال الولايات المتحدة غواصاتها للشرق الأوسط هو للتغطية على تراجع قدرتها على مستوى العالم.

وأضافت -في بيان- أن إصرار واشنطن على تشديد التوتر وعدم الاستقرار يتناقض مع ما تريده شعوب المنطقة، كما أنه من الأفضل لواشنطن أن تدرك الأوضاع الجديدة في الشرق الأوسط، وأن توقف تدخلاتها الداعمة للكيان الصهيوني، بحسب تعبير البيان.

وكانت البحرية الأميركية أعلنت أنها أرسلت إلى الشرق الأوسط الغواصة "يو إس إس فلوريدا" (USS Florida) التي تعمل بالطاقة النووية والمزودة بصواريخ موجهة، وذلك دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرّا له.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) إن إرسال الغواصة جاء بعد يوم من تحذير الجيش الأميركي والاستخبارات الإسرائيلية من أن الحرس الثوري الإيراني يحضّر لهجمات بمسيّرات على سفن تجارية مدنية إسرائيلية، تبحر في منطقة الخليج وبحر العرب.

كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) عن مسؤولين أميركيين أن الإدارة الأميركية تلقت معلومات تفيد بأن إيران تخطط لتنفيذ هجمات في المنطقة قريبا.

وقالت الصحيفة إن إرسال الغواصة إلى الشرق الأوسط بمثابة استعراض للقوة، بينما قال مسؤولون أميركيون إن الهدف من نشر الغواصة الأميركية هو ردع إيران والحفاظ على استقرار أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.