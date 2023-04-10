5 قتلى و6 جرحى في حادث إطلاق نار بولاية كنتاكي الأميركية

قالت إدارة الشرطة في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون بجراح، إثر حادث إطلاق نار وقع بالمدينة اليوم الاثنين.

وأوضحت الشرطة أن إطلاق النار وقع في وسط المدينة بالقرب من سلاغر فيلد، وطلبت من السكان البقاء خارج المنطقة وتجنب الذهاب إليها في الوقت الراهن.

من جانبه، قال مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) إن عملاءه اتجهوا إلى مكان الحادث، بينما قالت وسائل إعلام محلية إنّ وحدات من الشرطة انتشرت بكثافة في المنطقة.