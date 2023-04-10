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شاهد.. إنقاذ شباب من وسط السيول في عُمان وانهيار صخري يضرب السيارات

السيول في سلطنة عُمان تجرف المعدات الثقيلة
السيول في سلطنة عُمان تجرف المعدات الثقيلة (مواقع التواصل)
10/4/2023

أظهرت مقاطع مصورة تداولها نشطاء على منصات التواصل جرف مياه الأمطار والسيول الشديدة لمعدات ثقيلة في سلطنة عمان، فيما أظهرت مشاهد أخرى انهيارا صخريا تسبب في تضرر عدد من السيارات، في العاصمة مسقط.

وفي بعض اللقطات يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يحاولون مساعدة آخرين عالقين وسط وادي "الصرمي"، بولاية الخابورة في السلطنة.

وقال الدفاع المدني والإسعاف العماني، عبر حسابه في تويتر، إن "فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط استجابت لحادث انهيار صخري على طريق العامرات ـ قريات مع تأثر بعض المركبات، دون تسجيل إصابات".

وشهدت مناطق شمالي سلطنة عُمان، هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة، مصحوبة برياح نشطة أدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، وشكلت سيولا جارفة قطعت بعض الطرق في البلاد.

وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو، عبر وسم "منخفض جوي"، تُظهر جريان المياه في بعض الأودية، وقطع بعض الطرقات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بارتفاع منسوب المياه، وغرق بعض الأحياء السكنية.

وبثت منصات عُمانية، مشاهد مصورة لجريان سيول في وادي حيبي بولاية صحار ووادي حلحل بولاية الخابورة.

وأكد الحساب الرسمي للأرصاد الجوية العُمانية، استمرار فرص تكون السحب الممطرة -الغزيرة أحيانا مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية مع فرص جريان الأودية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي