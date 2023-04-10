شاهد.. إنقاذ شباب من وسط السيول في عُمان وانهيار صخري يضرب السيارات

أظهرت مقاطع مصورة تداولها نشطاء على منصات التواصل جرف مياه الأمطار والسيول الشديدة لمعدات ثقيلة في سلطنة عمان، فيما أظهرت مشاهد أخرى انهيارا صخريا تسبب في تضرر عدد من السيارات، في العاصمة مسقط.

جريان #وادي_الصرمي بشكل جارف جنب #قرية_الظويهر بولاية #الخابورة مما تسبب بجرف معدات الطريق الجديد بالظويهر ، هذا اليوم الأحد 9_4_2023م.@qqq1897 pic.twitter.com/EKzXVDH8G2 — سبلة بني سعيد (@alsbbla) April 9, 2023

جريان وادي الصرمي مساء اليوم الأحد 9 أبريل 2023م قوة جريان الوادي أدت إلى جرف بعض المعدات التابعة لإحدى الشركات العاملة في مشروع طريق الظويهر _الركة بولاية الخابورة . pic.twitter.com/1L0kKLIEOe — أخبار الخابورة (@AlKaboura_News) April 9, 2023

وفي بعض اللقطات يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يحاولون مساعدة آخرين عالقين وسط وادي "الصرمي"، بولاية الخابورة في السلطنة.

#الخابورة

عملية أنقاذ لعدد 5 أشخاص جرفهم وادي الصرمي بولاية الخابورة ولله الحمد والمنه تم إنقاذهم وهم بصحة وعافية . pic.twitter.com/DSk3XkBG5T — أخبار الخابورة (@AlKaboura_News) April 9, 2023

وقال الدفاع المدني والإسعاف العماني، عبر حسابه في تويتر، إن "فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط استجابت لحادث انهيار صخري على طريق العامرات ـ قريات مع تأثر بعض المركبات، دون تسجيل إصابات".

استجابت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #مسقط لحادث انهيار صخري على طريق #العامرات / #قريات مع تأثر بعض المركبات ، دون تسجيل إصابات.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/qI9TLj1fBj — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) April 9, 2023

وشهدت مناطق شمالي سلطنة عُمان، هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة، مصحوبة برياح نشطة أدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، وشكلت سيولا جارفة قطعت بعض الطرق في البلاد.

معدات الشارع الجديد في الظويهر شلها وادي #الصرمي – #عمان ⚠️

9-4-2023

ليش ما شلوها قبل ما تطيح في الوادي ؟!#Oman pic.twitter.com/f7eNGA8L9u — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) April 9, 2023

وتداول مغردون صورا ومقاطع فيديو، عبر وسم "منخفض جوي"، تُظهر جريان المياه في بعض الأودية، وقطع بعض الطرقات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تسببت بارتفاع منسوب المياه، وغرق بعض الأحياء السكنية.

وبثت منصات عُمانية، مشاهد مصورة لجريان سيول في وادي حيبي بولاية صحار ووادي حلحل بولاية الخابورة.

نزول وادي حلحل بولاية الخابورة#منخفض_جوي pic.twitter.com/Pwb4bq88Aw — شبكة الودق للطقس والمناخ (@alwadaq_weathr) April 10, 2023

أمطار غزيرة تشهدها ولاية نخل مصحوبه بحبات البرد#منخفض_جوي pic.twitter.com/dyuG6ruKNI — شبكة الودق للطقس والمناخ (@alwadaq_weathr) April 10, 2023

الغبرة بوادي مستل / وادي المعاول

تصوير اسماعيل المعولي#منخفض_جوي pic.twitter.com/r022MCQm92 — شبكة الودق للطقس والمناخ (@alwadaq_weathr) April 10, 2023

وأكد الحساب الرسمي للأرصاد الجوية العُمانية، استمرار فرص تكون السحب الممطرة -الغزيرة أحيانا مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية مع فرص جريان الأودية.