شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على ضرورة وجود ضمانات أمنية من روسيا لحماية بلاده إذا ما تعرضت لأي هجوم.

وذكرت وكالة "بيلتا" البيلاروسية أن لوكاشينكو التقى اليوم الاثنين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لبحث ضمان الأمن.

وقال لوكاشينكو إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثاتهما الأخيرة على حضور الخبراء الروس إلى بيلاروسيا لبحث القضايا الأمنية لمينسك.

وقال الرئيس البيلاروسي "إنني أتحدث عن الفترة التي تلت عام 1994، مذكرة بودابست الشهيرة، حيث أقسمت جميع القوى الغربية وروسيا على توفير الأمن الكامل لكازاخستان وأوكرانيا وبيلاروسيا، الدول الغربية داست كل هذه المعاهدات والاتفاقيات والبيانات وليس هناك أمن".

وأشار إلى الأمن الاقتصادي من بين أمور أخرى، متسائلا "أي نوع من الأمن الاقتصادي هناك إذا فرضوا عقوبات علينا؟".

وتابع لوكاشينكو "بشكل عام، بدا في المحادثات أنه في حالة العدوان على روسيا البيضاء، فإن الاتحاد الروسي سيحمي روسيا البيضاء مثل أرضه.. هذا هو نوع (ضمانات) الأمن الذي نحتاجه".

استهداف بيلاروسيا

وكانت روسيا البيضاء، التي تستضيف حاليا فرقة من القوات الروسية، عرضت تقديم المساعدة لموسكو في حربها على أوكرانيا، وهي الحرب التي تصفها روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة".

وفي الأيام الأولى للحرب، سمحت مينسك لموسكو باستخدام أراضيها لشن هجوم على العاصمة الأوكرانية كييف.

ومنذ أواخر العام الماضي، أثارت سلسلة من التدريبات العسكرية والزيارات التي قام بها مسؤولون روس رفيعو المستوى تكهنات بأن روسيا البيضاء قد تنضم رسميا إلى هجوم جديد على أوكرانيا.

وينفى لوكاشينكو باستمرار مثل هذه النوايا، لكنه قال إن روسيا البيضاء سترد على أي توغلات في أراضيها أو أي محاولات لإثارة الاضطرابات.

وسبق وأن قال ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو لا تستبعد احتمال إرسال مجموعات تخريبية من القوميين البيلاروسيين، الذين يقاتلون مع نظام كييف إلى بيلاروسيا للإطاحة بقيادة البلاد.

وأوضح أن خطاب ممثلي التشكيلات القومية البيلاروسية الذين يقاتلون مع أوكرانيا أصبح أكثر حدة في الأشهر الأخيرة. وأضاف أن قادة هذه المجموعات أعلنوا أنهم يخططون لاستخدام خبرتهم القتالية للإطاحة بالقيادة البيلاروسية الحالية.